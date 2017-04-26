На карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» появились новые свалки на территории Белгородской области

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Белгородской области продолжают работу в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». За последнюю неделю на интерактивной карте свалок появились пять новых точек: две в Белгороде, по одной – в Белгородском, Шебекинском и Яковлевском районах. Они были нанесены неравнодушными гражданами, наличие свалок подтвердилось во время рейдов общественников. Во всех случаях это стихийные свалки бытового и строительного мусора. «Все эти свалки нанесены на интерактивную карту ОНФ. Мы считаем, что они наносят вред окружающей среде, а некоторые являются и угрозой санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, поскольку расположены рядом с жилыми домами. Например, в Яковлевском районе в урочище Маршалково на территории стихийной свалки нами, кроме гор мусора, обнаружена также сточная труба, из которой загрязненные воды текут по рельефу местности», – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Белгородской области Вячеслав Саламасов. Всю имеющуюся информацию с точными координатами проблемных объектов общественники разместили на интерактивной карте свалок, созданной в рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка». Также по выявленным нарушениям эксперты Общероссийского народного фронта направили обращения в органы власти и надзорные ведомства. Всего за время работы проекта ОНФ «Генеральная уборка» на интерактивную карту в Белгородской области нанесено 18 свалок, шесть из которых уже ликвидированы. Проект ОНФ «Генеральная уборка» направлен на повышение эффективности общественного контроля со стороны граждан за санитарным состоянием своего региона. В рамках проекта ОНФ работает открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором граждане могут самостоятельно отметить место нелегального складирования мусора или незаконную свалку. На основе поступивших на карту сигналов коммунальные службы и волонтеры при содействии ОНФ принимают меры по борьбе с выявленными незаконными свалками и «серыми» полигонами.