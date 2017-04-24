На основании инициатив активистов ОНФ глава Коми дал поручения органам местной власти

По предложению активистов Общероссийского народного фронта в Коми 20 апреля 2017 г. глава региона Сергей Гапликов дал поручение службе строительного, жилищного и технического надзора Республики Коми по вопросу эксплуатации и обслуживания внутридомовых каналов и рекомендовал администрациям муниципальных образований разместить на официальных сайтах ссылки на порталы проектов Народного фронта «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Поручения были даны по итогам проведенной ранее встречи общественников с руководителем республики. Активисты Народного фронта обратили внимание на проблему обслуживания внутридомовых вентиляционных каналов и дымоходов жилого фонда Республики Коми – засоренность каналов может угрожать здоровью и жизни граждан. Рейды общественников осенью 2016 г. в Коми во главе с членом Центрального штаба ОНФ, экспертом рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» Светланой Калининой показали, что острота проблемы характерна для всех муниципалитетов республики. Активисты ОНФ побывали в том числе на крышах домов и увидели, что внутри коммуникаций находятся мусор, мертвые птицы, грязь. Ответственность за организацию проверок и очистку вентиляционных каналов лежит на управляющих компаниях. Однако на круглом столе ОНФ в Коми по этой проблеме представители управляющих организаций пожаловались, что работы часто невозможно организовать по финансовым причинам. В регионе только две организации имеют лицензию на данные работы, и запрашивают они большие суммы – 500 руб. с квартиры за проверку одного вентиляционного канала и 6 тыс. руб. – за его очистку. «Активисты и эксперты ОНФ в Коми пришли к выводу, что вопрос не должен быть спущен на самотек, и решаться должен на уровне правительства региона. Это было услышано. Для выработки и принятия конкретных мер глава региона поручил провести совещание при службе Республики Коми по техническому надзору с участием представителей МЧС, Минстроя республики, администраций муниципалитетов, газовых и управляющих компаний», – сообщила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Коми Валентина Анфилатова. Глава республики рекомендовал администрациям муниципальных образований городских округов и муниципальных районов Коми в срок до 1 июня 2017 г. разместить на официальных сайтах ссылки на порталы проектов «Генеральная уборка» и «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». «Это важно для всех жителей республики и органов муниципальной власти, которые работают по сигналам граждан на интерактивных картах свалок и «убитых» дорог. На сегодня свалки на карте отмечены в Сыктывкаре, Ухте, Интинском, Ижемском, Сосногорском, Троицко-Печорском, Корткеросском, Сыктывдинском и Прилузском районах. По девяти свалкам идет работа по их ликвидации. Одна свалка ликвидирована – в Сыктывкаре. На карте «убитых» дорог в Коми отмечено 45 участка плохих дорог, из них 11 отмечены после рейдов активистов Народного фронта», – прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.