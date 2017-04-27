На сайте Банка «Левобережный» можно совершать переводы между картами любых банков

На сайте Банка «Левобережный» появился новый сервис – перевод с карты на карту любых банков. Сервис доступен держателям карт любых банков, выпущенных на базе платежной системы Visa или Mastercard. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, нужно зайти на главную страницу официального сайта банка и в левом меню нажать на кнопку «Перевод с карты на карту», затем на открывшейся странице внести данные карты отправителя и карты получателя, сумму перевода и нажать на кнопку «Продолжить». Система попросит ввести пароль, отправленный в смс владельцу карты, с которой совершается перевод. Перечисленные средства мгновенно станут доступны для снятия и безналичной оплаты в торгово-сервисных предприятиях. При переводах с карты Банка «Левобережный» на карту Банка «Левобережный», а также с карты другого банка на карту Банка «Левобережный» комиссия отсутствует. Ознакомиться с полными тарифами на совершение операций с использованием данного сервиса можно на сайте банка.