На склад «РИТМ-ИТ» поступили новые моноблоки коммерческой серии HP ProOne 440 G3

HP ProOne 440 G3 – новинка! Стильный и мощный моноблок с диагональю 60,45 см (23,8′) простой в установке, объединяет в себе все необходимые средства защиты и управления, а также инструменты для совместной работы. Преимущества и характеристики новых моделей: Широкоформатный дисплей Full HD диагональю 60,45 см (23,8′) с матрицей IPS, белой светодиодной подсветкой и антибликовым покрытием (1920 x 1080). Возможно использование в вертикальном или горизонтальном положении. Новые процессоры Intel Core™ седьмого поколения. Память DDR4-2133 SDRAM до 16 Гбайт. Внутренний накопитель от 500 Гб до 1 Тб SATA SSHD или твердотельный накопитель 128 Гбайт. Поддержка USB 3.0. Встроенная система крепления кабелей помогает оптимизировать рабочее пространство благодаря различным вариантам развертывания. Регулируемая по высоте подставка Adjustable Stand. Возможность настенного крепления. Веб-камера с матрицей 1 Мп (1920 x 1080) и двунаправленным микрофоном, комбинированным разъемом для микрофона и наушников, а также аудиосистемой B&O Play, гарантирует качественный, чистый звук во время аудио- и видеоконференций. Более подробно с моделями и ценами вы сможете ознакомиться на нашем сайте перейдя по ссылке: http://www.ritm-it.ru/news/site/1352.htm