На уикенд к Толстому

Приложение для бесплатных путешествий по России Wondergo разработало новый туристический онлайн-маршрут по Ясной Поляне. Четырехчасовой маршрут в формате квеста проведет гостей усадьбы Льва Николаевича Толстого по всем достопримечательностям: дому писателя, флигелям, путешественники заглянут в теплицу, где выращиваются не только цветы для оформления территории музея, но и лекарственные травы, узнают о быте кучера усадьбы и секретах, скрывающихся на березовой аллее ‘Прешпект’ и в тенистых уголках Ясной Поляны. Во время прогулки посетителям усадьбы больше не потребуется гид — историческую справку и любопытные подробности будет сообщать приложение в телефоне или планшете. ‘В этом году в приложении открылось новое направление — Тульская область. Мы давно думали разработать маршруты не только по Туле, но и по литературным местам региона, как, например, сделали это в усадьбах Мелихово и Середниково в Подмосковье. Ясная Поляна — место, куда приезжают туристы из самых разных стран, чтобы узнать больше о Толстом, а в июне там пройдет театральный фестиваль ‘Толстой Weekend’. К нему и к длинным майским выходным креативная команда Wondergo специально разработала прогулочный маршрут по усадьбе’, — рассказывает автор проекта Александра Калинина. Мобильное приложение Wondergo работает на платформах iOS и Android. Оно создано для развития и популяризации внутреннего туризма в России журналистами, путешественниками и краеведами. Загрузить и пользоваться им онлайн можно совершенно бесплатно. Сейчас в каталоге приложения около ста маршрутов по 14 регионам России. Подробности: info@wondergo.ru