Надзорные ведомства подтвердили сигналы ОНФ о нарушениях при эксплуатации полигона в Ленинске-Кузнецком

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и экологии человека, Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области подтвердили опасения активистов Общероссийского народного фронта о том, что эксплуатация полигона твердых коммунальных отходов в Ленинске-Кузнецком ведется с нарушениями. После обращения общественников в прокуратуру области с просьбой провести проверку территориальным отделом Роспотребнадзора в Ленинске-Кузнецком были проведены административное расследование и экспертиза с привлечением специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кемеровской области». По результатам обследований территории свалки были выявлены многочисленные нарушения требований СанПиНа, касающихся устройства и содержания полигонов. Так, в официальном документе отмечено, что по периметру полигона отсутствует ограждение либо осушительная канава. Зона полигона не имеет асфальтобетонного покрытия, не контролируется содержание веществ, которые выбрасываются в атмосферу в процессе биохимического разложения отходов (метан, сероводород, бензол, хлорбензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод). Не ведутся наблюдения за качеством почвы по микробиологическим, радиологическим и химическим показателям. Не оборудована зона для дезинфекции колес мусоровоза и другие нарушения. Признаки административного правонарушения выявлены представителями Росреестра, которые отметили, что ООО «Спецавтохозяйство», обслуживающее полигон, самовольно занимает земельные участки из земель населенных пунктов. За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с опасными отходами, веществами, разрушающими озоновый слой, на юридическое лицо составлен протокол об административном нарушении, а также подано исковое заявление в Ленинск-Кузнецкий суд с требованиями обязать компанию принять меры по утверждению границы санитарно-защитной зоны для полигона. Исполнение исковых требований продлено до июля 2017 г. и находится на контроле Народного фронта. Вместе с тем, на интерактивной карте свалок, которая разработана в рамках проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка», от неравнодушных граждан поступило еще 12 сигналов о несанкционированных свалках бытового и строительного мусора на территории Кемеровской области. По ряду выявленных фактов активисты ОНФ обратились в прокуратуру и попросили установить лиц, ответственных за соблюдение требований природоохранного и земельного законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в случае подтверждения нарушений, принять меры прокурорского реагирования. «С помощью неравнодушных граждан на интерактивную карту свалок ОНФ уже поступило 24 сигнала об экологических нарушениях. Ожидаем, что после потепления красных точек на карте станет еще больше и проявится вся масштабность замусоренности региона. Оставаться в стороне просто нельзя, мы намерены внести свой посильный вклад в сохранение природы региона. Поэтому в течении весенне-летнего и осеннего сезона активисты Народного фронта примут участие в уборке территорий от мусора в своих городах и поселках. В ближайшее время экологические акции состоятся в Кемерове и Кемеровском районе. Будем рады, если к нам присоединятся все, кому не безразлична экология родного края. Обнадеживает, что представители Росприроднадзора, Россельхознадзора, областной прокуратуры, Росреестра, Росимущества, департамента природных ресурсов Кемеровской области проявили солидарность с общественниками в борьбе с незаконными свалками», – отметил руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Андрей Куприянов.