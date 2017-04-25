Нижегородская таможня в целях противодействия коррупции напоминает о телефоне доверия

В Нижегородской таможне действует «телефон доверия», по которому можно сообщить информацию о преступлении в сфере таможенного дела и информацию о противоправных действиях сотрудников таможенного органа. Если вы столкнулись с проявлениями коррупции, вымогательством и злоупотреблением своим служебным положением со стороны должностных лиц Нижегородской таможни – обратитесь на «телефон доверия» (831) 422-32-27, (831) 469-02-21. Также вы можете обратиться в отдел по противодействию коррупции Нижегородской таможни по телефонам (831) 422-39-38, (831) 422-32-80, 8-910-887-92-56 По каждому принятому сообщению проводится тщательная проверка, и если она подтверждает наличие нарушения законодательства, то принимаются соответствующие меры, а виновные привлекаются к ответственности. «Телефон доверия» принимает звонки круглосуточно. Безопасность, анонимность и конфиденциальность человеку, предоставившему информацию, гарантируется.