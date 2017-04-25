Новый функционал в программе Бухгалтерия хлебобулочного производства

Автоматизация учета и управления сегодня пронизывает любую отрасль бизнеса. Но некоторые предприятия особенно нуждаются в глубокой и точной автоматизации. На наш взгляд и 20-летний опыт – это производство и пищевое производство в частности. Причины очевидны. Продукты имеют в большинстве своем ограниченный срок годности, а покупатель будет, несомненно, очень возмущен некачественным товаром. 1С:Апрель Софт занимается внедрением 1С:Предприятие более 20 лет. Мы создали, основываясь на потребностях и пожеланиях наших клиентов несколько собственных разработок, которые уже успешно внедрены не только в Нижнем Новгороде. Но благодаря нашим партнерам и по всей России. Наши программы не стоят на месте, а постоянно развиваются и помогают увеличивать количество ваших постоянных и довольных клиентов. И вот, в апреле мы рады сообщить, что в программу Бухгалтерия хлебобулочного производства добавлен новый функционал. Бухгалтерия хлебобулочного производства – программа, разработанная нами для пекарен и хлебозаводов. Некоторые наши клиенты успешно ее используют для автоматизации учета пищевого производства для горячих столов в сети супермаркетов. Получая обратную связь от наших клиентов, мы доработали способ учета влажности муки, их стало 2. Каждой номенклатуре назначается свой вид муки (всего 5 видов, если необходимо, добавим еще). Можно поменять значение эталонной влажности при необходимости. Данные используются в документе ‘Отчет производства за смену’. Более подробно можно прочитать на нашем сайте или уточнить у специалистов. Объясним все тонкости При внедрении специализированной программы для хлебного производства Вы получаете дополнительный функционал к вашей типовой 1С:Бухгалтерия, который позволит сократить затраты, оптимизировать производственный процесс и управление вашим бизнесом. Бухгалтерия хлебобулочного производства за небольшие вложения откроет массу преимуществ для руководителя и менеджеров. Обгоняйте конкурентов с Бухгалтерий хлебобулочного производства! И вместе с нами.