Очередной рейд по дорогам Вологды провели активисты проекта «Дорожная инспекция ОНФ»

Рейд по гарантийным дорогам, капитальный ремонт которых был выполнен в прошлом году, провели активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». На это раз под пристальным вниманием общественников оказались улицы Чернышевского, Ленинградская и проспект Победы. «На проспекте Победы хорошо видны трещины на асфальте, — рассказал активист Владислав Кокорин. – Также есть и недостатки, выявленные на других гарантийных улицах – расхождение швов между полосами и отсутствие дорожной разметки. На улице Чернышевского на одном из участков улицы, видимо, был проведен ремонт теплотрассы. Это место не приведено в порядок, а просто заделано кирпичами, что мы считаем недопустимым, особенно для дороги, отремонтированной только в прошлом году. Такая же картина и на перекрестке Ленинградской и Благовещенской». По итогам рейда активисты ОНФ готовят обращение в Департамент дорожного хозяйства города Вологды с просьбой в первом случае призвать к устранению недостатков подрядчика, выполнявшего ремонт на проспекте Победы, а во втором, привести улицу в надлежащее состояние за счет организации, выполнявшей ремонт подземных коммуникаций. Кроме того, региональное отделение ОНФ получило официальные ответы от муниципальных властей в ответ на свои запросы по ремонту улиц, отмеченных на Карте убитых дорог. Так из Департамента городского хозяйства Администрации Вологды сообщили, что в план работ на 2017 год включены работы по ремонту улиц Зосимовской, Яшина, Чехова и Петина, ставших лидерами народного голосования в рамках проекта «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог». Аналогичное письмо пришло и из Администрации Тарногского района Вологодской области. В нем сообщается, что на участке автодороги между Тарногским Городком и селом Илезский погост, а также автодороги в деревне Рылковская и деревне Кремлево будут приведены в порядок сразу после просыхания дорожного полотна. Там будет проведено грейдирование и осуществлен ямочный ремонт. Также в Тарногском районе будет в рамках гарантийного ремонта приведен в порядок подъезд к деревне Тимошинская. «На данный момент на Карту убитых дорог Вологодской области нанесено 102 дороги протяженностью более 160 км. За участки, требующие первоочередного ремонта, подано более 1800 голосов жителей региона. Хорошо, что лидеры народного голосования уже попали в план ремонта на этот год. Надеемся, что власти прислушаются к собранным на Карте пожеланиям жителей и в следующие периоды», — отметил региональный координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ» Сергей Теребов.