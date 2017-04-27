Один из лучших автосервисов в Подольске

СКА – Сервис оказывает услуги по ремонту, диагностике и обслуживанию иномарок и отечественных автомобилей. Автосервис находится на улице Правды, 38 (территория Автогарант) и работает уже более 20 лет. Услуги автосервиса:• Комплексная диагностика автомобиля и отдельных узлов • Ремонт и обслуживание бензиновых и дизельных двигателей • Диагностика и ремонт коробки в Подольске • Ремонт ходовой, топливной и тормозной систем • Установка сигнализаций и дополнительного оборудования • Стапельные работы и кузовной ремонт • Покраска автомобиля и тонировка • Диагностика и ремонт легких коммерческих автомобилей Успех СКА-Сервис на рынке услуг по ремонту и обслуживанию легковых и лёгких коммерческих автомобилей стал возможен благодаря профессиональной команде специалистов, обладающих многолетним опытом работы и необходимыми знаниями. Опытные, высококвалифицированные мастера с ответственностью подходят к осмотру, диагностике и ремонту любого автомобиля. В СКА-Сервис внимательно изучат Ваши потребности, и предложат самые выгодные и удобные условия обслуживания и ремонта вашего автомобиля. Вы можете смело доверить свою машину нашим профессионалам. Наш сайт http://avtoservis-podolsk.ru/