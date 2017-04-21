ОМК представила свои проекты на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России»

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) представила корпоративные программы по продвижению здорового образа жизни на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России». На этой авторитетной площадке с 19 по 21 апреля представители власти, бизнеса и общества будут обсуждать важнейшие проблемы в сфере здравоохранения, улучшения демографической ситуации, популяризации физической культуры и спорта, охраны окружающей среды, профилактики алкоголизма, табакокурения и наркомании. Представители ОМК также примут участие в круглом столе, посвященном вопросам здоровья персонала. Мероприятие пройдет во второй день Форума и соберет представителей власти, бизнеса и медицинского сообщества. Пропаганда здорового образа жизни и развитие спорта в регионах является одним из приоритетных направлений корпоративной социальной ответственности ОМК, на реализацию которого компания направила в 2015-2016 году 150 млн рублей. ОМК поддерживает сотрудников предприятий, а также воспитанников спортивных школ на чемпионатах России, Европы и мира. В их копилке 30 золотых, 27 серебряных и 19 бронзовых медалей. Давние партнерские отношения связывают ОМК с «Российским союзом боевых искусств». Компания не раз выступала генеральным партнером форума боевых искусств «Битва чемпионов» в Москве, Всемирных Игр Боевых Искусств в Санкт-Петербурге, а также большого числа детских и юношеских соревнований, проходящих под эгидой РСБИ. Одна из экспозиций информационного стенда ОМК посвящена донорству. В 2016 году сотрудники корпорации сдали более 140 литров крови. Донорские акции в компании проходят постоянно, более 220 человек принимают в них участие на постоянной основе. В партнерстве с некоммерческими организациями, представителями власти, бизнеса и общества ОМК реализует в регионах присутствия грантовый конкурс социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство» и программу по социальному предпринимательству «Начни свое дело». Среди инициатив, победивших в 2016 году, лыжная школа, строительство школьного стадиона, обустройство спортивных площадок, закупка оборудования для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья, открытие тренажерного зала и многие другие. *** Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край). Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира. Председатель правления ОМК – Анатолий Седых, президент компании – Владимир Маркин, заместитель председателя правления – Наталья Еремина. Контакты: Руководитель пресс-службы ОМК Павел Таран + 7 (495) 231 7775 доб. 3908 press@omk.ru