ОМК профинансирует 78 социальных проектов в регионах присутствия

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) объявила итоги третьего конкурса благотворительных и социальных проектов «ОМК-Партнерство». Всего на конкурс поступило 233 заявки:64 проекта от сотрудников ОМК и169 от некоммерческих организаций из всех регионов присутствия предприятий компании. По решению экспертного совета конкурса финансовую поддержку от компании получат 78 проектов: 46 — от организаций и 32 — от волонтеров. На их осуществление в 2017 году ОМК направит 9,3млн рублей. В экспертных советах конкурса работали не только руководители предприятий, но и главы местных администраций, представители различных региональных министерств и ведомств. На реализацию каждого из проектов организаций ОМК направит до 250 тыс. рублей. Волонтерские инициативы получат гранты до 50 тыс. рублей. Кроме того, лучшие идеи смогут собрать дополнительное финансирование от спонсоров краудфандинговой платформы Planeta.ru, сотрудничество с которой стало особенностью третьего конкурса «ОМК-Партнерство». В 2017 году ОМК отмечает свое 25-летие. Мероприятия юбилейного года объединены общей тематикой интеллектуальной металлургии. Поэтому при оценке проектов приоритет отдавался инициативам, направленным на разработку высокотехнологичных образовательных программ в сфере робототехники и информационных технологий. Также в связи с Годом экологии в России особое внимание уделялось идеям, связанным с защитой окружающей среды. Среди победителей профессиональным подходом выделяются заявки, направленные на социальную адаптацию детей-сирот, поддержку людей с ограниченными возможностями и особенностями развития, вовлечение их в активную жизнь. Большое количество проектов посвящены продвижение здорового образа жизни, культурных и спортивных мероприятий. «Активная социальная политика, направленная на развитие регионов присутствия – неотъемлемая часть корпоративной социальной ответственности ОМК. Мы ведем систематическую работу по повышению качества жизни в городах, где расположены наши предприятия. «ОМК-Партнерство» – это успешный пример взаимодействия бизнеса, власти и общества. Мы рады, что уже третий год количество активных граждан, принимающих участие в конкурсе, остается на высоком уровне, носит конструктивный и масштабный характер. Общими усилиями мы способны существенно улучшить качество жизни наших сограждан», – отметила заместитель председателя Правления ОМК Наталья Еремина. * * * Несколько примеров проектов-победителей третьего конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство»: Проекты организаций: «Социально-психологическая помощь курящему человеку» (г. Альметьевск, Республика Татарстан) В рамках проекта предусмотрен комплекс мероприятий для курящих сотрудников АО «АТЗ», благодаря которым они смогут избавиться от вредной привычки. Для них будет организована система лечения, реабилитации, основанная на индивидуальном и комплексном подходе. «Выксунские ритмы» (г. Выкса, Нижегородская область) Проект направлен на развитие инженерного мышления учащихся и их профориентацию. В его рамках будет организован конкурс детских инженерных проектов по робототехнике, конструированию и моделированию «Выксунский РИТМЫ»: Роботизированные Инновационные Технические Модели. «Семейные бригады при социальном обслуживании граждан на дому» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) Помощь маломобильным, пожилым, ветеранам, людям с ограниченными возможностям, проживающим в частном секторе г. Благовещенска. Нуждающимся будет оказана помощь в уборке дома, колке дров, доставке воды, очистке участка от снега, мелком ремонте. «Крошкин дом» (г. Чусовой, Пермский край) На базе городского Психологического центра в 2017 году была создана Служба ранней помощи, целью которой является ранняя диагностика и коррекция отклонений в развитии детей младенческого и раннего возраста. Проект «Крошкин дом» позволит оснастить Службу методико-диагностическим материалом и необходимым реабилитационным оборудованием, что позволит маленьким детям получать необходимую помощь в полном объеме. Свыше 50 семей, имеющих малышей с ограниченными возможностями здоровья, смогут получить диагностическую и реабилитационную помощь в «Крошкином доме». «Вектор поддержки семьи» (п. Новосинеглазово, Челябинская область) Социальный проект реализует идею оказания оздоровительных услуг и комплексной помощи детям и семьям поселка Новосинеглазово, которые находятся в группе риска. Высококвалифицированные специалисты обеспечат им доступность реабилитации, психолого-педагогического консультирования и культурно-досуговой деятельности. Добровольческие проекты сотрудников ОМК: «Молодежная аллея на территории Альметьевского трубного завода» (г. Альметьевск, Республика Татарстан) В ходе реализации проекта на территории парка, прилегающего к заводу, будет создана молодежная аллея. На ней будут расположены различные зоны: информационные, спортивные, культурные. Здесь работники и гости завода смогут общаться, организовывать досуг и проводить мероприятия. «Выкса на зарядке. В серебре» (г. Выкса, Нижегородская область) Проект предусматривает организацию и проведение зарядок на свежем воздухе для выксунцев старше 40 лет и является продолжением уже полюбившейся жителям инициативы по совместным занятиям спортом на улице. «Шахматный гамбит» (г. Благовещенск, Республика Башкортостан) В рамках проекта будут организованы шахматные турниры среди жителей города всех возрастов. «Экологический патруль» (г. Чусовой, Пермский край) Волонтеры восстановят и благоустроят родник в одном из районов города. «Карнавал» (п. Новосинеглазово, Челябинская область) Волонтеры АО «Трубодеталь» научат воспитанниц детского приюта «Возрождение» шить русские народные костюмы, костюмы на новогодние утренники и для танцевальных постановок. «Зеленая страна» (г. Москва) В рамках проекта б/у компьютерная техника в рабочем состоянии из офиса ОМК будет передана социально уязвимым группам населения в регионах присутствия компании. Справка о конкурсе Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК-Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов. В 2016 году на конкурс поступило 256 заявок: 76 проектов от сотрудников ОМК и 180 – от некоммерческих организаций из всех регионов присутствия предприятий компании. По решению комиссии финансовую поддержку получили 59 проектов: 35 от организаций и 24 – от сотрудников. На их осуществление в 2016 году ОМК направила 9,3 млн рублей. В 2016 году ОМК было подписано соглашение с Фондом поддержки гражданской активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива», оператором конкурса президентских грантов. Четыре проекта-победителя конкурса «ОМК-Партнерство» получили президентские гранты на сумму 5,5 млн рублей. Более 900 тыс. рублей составило софинансирование со стороны бизнес-партнеров компании. Около 6 млн — общее софинансирование благополучателей. Конкурс «ОМК-Партнерство» был отмечен премьер-министром Республики Башкортостан как «образец системной благотворительности», а также занял первое место в проекте «Лидеры корпоративной благотворительности», который ежегодно проводят Форум доноров, PwC и газета «Ведомости» в номинации «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании». Благодаря конкурсу «ОМК-Партнерство» ОМК стала обладателем премии Общественной палаты РФ «Я – Гражданин!» в номинации «Социально ответственный бизнес». В 2016 году деятельность ОМК по развитию корпоративного волонтерства была не раз отмечена в рамках различных премий. Это знак общественного признания «Доброволец России 2016» в номинации «Социально-ответственный бизнес-партнер в реализации добровольческих инициатив», второе место во Всероссийском конкурсе проектов в сфере корпоративного волонтерства «Чемпионы добрых дел» в номинации «Вклад в развитие корпоративного волонтерства». Компания была отмечена за достижения в области системной благотворительности и вовлечения представителей местной власти, сотрудников, некоммерческих организаций и жителей регионов присутствия в реализацию целей в области устойчивого развития. *** Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК») – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК выпускает трубы различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (Пермский край). Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть», «Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric, Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие. Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира. Председатель правления ОМК – Анатолий Седых, президент компании – Владимир Маркин, заместитель председателя правления – Наталья Еремина. Контакты для СМИ: Павел Таран, руководитель пресс-службы ОМК+7 985 410-81-90 press@omk.ru Ульяна Спорыхина +7 965 254-57-37 us@eleven-pr.com