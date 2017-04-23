ОНФ: Родители тратят на дополнительное образование детей до 7000 в месяц

В течение двух недель региональное отделение Общероссийского народного фронта в Кировской области проводило мониторинг доступности дополнительного образования для детей в нашем регионе. В интернет-голосовании приняли участие около 300 человек, 255 из них – жители Кирова, остальные — районов области. 81% опрошенных ответили, что их дети посещают всевозможные учреждения дополнительного образования. Хотя среди тех родителей, у кого двое и больше детей, лишь 17% могут позволить себе водить на кружки и секции всех детей, у остальных занятия посещают не все дети. 19% опрошенных ответили, что их дети вообще не посещают никакие развивающие занятия. Среди причин, которые называли родители, самой популярной было отсутствие финансовой возможности, на втором месте – территориальная недоступность. Почти половина опрошенных водят детей в платные кружки и секции. У родителей уходит на это от 200 до 7000 рублей в месяц. А при выезде детей на соревнования затраты могут составить и до 10000 рублей. Что интересно, даже при посещении бесплатных кружков родителям зачастую приходится оплачивать костюмы, оборудование и расходные материалы, а также платить так называемые «добровольные пожертвования». Платные кружки, согласно данным опроса, работают в организациях предпрофессионального образования (музыкальная школа, спортивная школа и т.п.), при школах, детских садах, домах творчества и учреждениях культуры. На вопрос, почему дети не посещают бесплатные кружки, большинство родителей ответило, что в радиусе доступности нет бесплатных учреждений. Среди респондентов много тех, кто указал на отсутствие информации о наличии бесплатных кружков в своем населенном пункте. Таким образом, помимо проблемы доступности бесплатных кружков, налицо проблема и низкой информированности родителей. Зачастую о работе каких-то кружков или секций родители узнают либо методом сарафанного радио, либо случайно находят информацию о них в интернете. Проживающие в сельской местности родители, где нет никаких возможностей дать ребенку дополнительное образование, хотели бы, чтобы в их населенном пункте были организованы «кружки выходного дня» с приезжими преподавателями. Они считают, что лучше возить преподавателей и оборудование, чем детей. Также родители высказываются за организацию летних познавательно-развлекательных лагерей на базе школ, предприятий или домов культуры. Родители согласны, что вести бесплатные занятия для детей могут и волонтеры. По мнению родителей, волонтеры могут проводить кружки рисования, театральные кружки, танцевальные занятия, занятия по робототехнике, экскурсии, научные кружки, занятия английским языком. «Опрос родителей проводился в рамках подготовки к реализации нового федерального проекта ОНФ «Равные возможности – детям». Цель проекта – добиться, чтобы у каждого ребенка была возможность бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи. Активисты и эксперты ОНФ в рамках проекта будут добиваться увеличения количества кружков, секций и образовательных программ, доступных для детей в каждом регионе, в том числе, привлекая к этой работе волонтеров. В рамках проекта планируется на законодательном уровне закрепить за каждым ребенком право на персонифицированный именной сертификат. С его помощью можно будет оплатить кружок или секцию в любой государственной или частной организации», — рассказала член регионального штаба ОНФ в Кировской области Елена Белорыбкина. Кстати, 73% из опрошенных согласны, что введение таких именных сертификатов увеличило бы доступность дополнительного образования для детей.