Орловские активисты ОНФ провели уборку памятного места Тургеневский бережок

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Орловской области в Международный день памятников и исторических мест, который традиционно отмечается 18 апреля, провели уборку памятного места Тургеневский бережок. В ходе мероприятия, в котором приняли участие неравнодушные граждане, общественники, более 70 активистов Народного фронта, были собраны бытовые отходы на территории, прилегающей к стеле с барельефом героев произведений Ивана Тургенева. Мероприятие было инициировано активистами проекта ОНФ «Генеральная уборка». «Ранее граждане отметили эту территорию на интерактивной карте свалок и обратились в региональное отделение Народного фронта по поводу загрязнения памятного места Тургеневский бережок. Наши активисты решили организовать уборку мусора и приурочили ее к Международному дню памятников и исторических мест, так как это место имеет непосредственную связь с нашим земляком, писателем Иваном Тургеневым», – подчеркнул член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов. В ходе акции в течение нескольких часов была проведена уборка разбросанного мусора, который был загружен на предоставленный администрацией Орла автотранспорт. В общей сложности было собрано около 150 мешков мусора. «Сейчас территория памятного места стала значительно чище. Необходимо, чтобы граждане, которые приходят сюда на прогулку, выбрасывали мусор в установленные здесь контейнеры, а не хаотично его бросали», – сказал Меркулов. Стоит отметить, что Всероссийским центром празднования 200-летия со дня рождения Ивана Тургенева в 2018 г. по распоряжению правительства РФ была определена Орловская область. В рамках контроля за исполнением поручения президента РФ по совершенствованию системы государственного контроля в сфере охраны объектов культурного наследия народов Российской Федерации активисты ОНФ организовали экскурсии и квесты по историческим местам, провели субботники по уборке территорий объектов культурного наследия с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения культурного наследия.