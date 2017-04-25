Особый гость из Киева

Она родилась и живёт в Киеве. Философ, доктор культурологии, профессор, член Международной академии литературы и искусств. Автор 14 поэтических сборников и 135 философских работ. Лауреат Международной премии Н.В. Гоголя за поэтический вклад в развитие мира (2015), Международной премии имени Г.С. Сковороды за пропаганду общечеловеческих ценностей в искусстве (2016, Украина), Внутрииздательской премии ‘АураИнфо’ за сборник ‘Кто я?’ (2014, Петербург), Гран-при ряда международных и всеукраинских поэтических фестивалей. Стихотворения переведены на 23 языка мира… Евгения Бильченко, разумеется, также участница поэтического сборника «Привычка жить в Гетто», IV международного фестиваля «Муза непокорных — 2016». И этот сборник вы тоже найдете на фестивале 1 мая в Сахаровском центре и взять автографы сразу у нескольких авторов, включая, конечно, и Евгению. Евгения выступит на поэтических чтениях «Музы непокорных». Это выступление также предваряет сольное выступление Евгении, которое состоится в Москве уже на следующий день – 2 мая и также в Сахаровском центре. Кто я? Я – мальчик. Я сплю, свернувшись в гробу калачиком. Мне снится футбол. В моей голове – Калашников. Не вовремя мне, братишки, пришлось расслабиться! Жаль, девочка-врач в халатике не спасла меня… Я – девочка-врач. Я в шею смертельно ранена. В моём городке по небу летят журавлики И глушат Wi-Fi, чтоб мама моя не видела, Как я со своим любимым прощаюсь в Твиттере… Я – мама. О фартук вытерев руки мыльные, Звоню на войну я сыночке по мобильному. Дитя не берёт! Приедет, — огрею веником! ‘Его отпевают’, — слышу ответ священника… Я – батюшка. Я собор свой открыл под госпиталь И сам в нём служу медбратом, помилуй Господи! Слова для души, что чреву – пуд каши гречневой: За это крестил поэта я, пусть и грешен он… Я – просто поэт. Я тоже стою под пулями. Кишка, хоть тонка, как лирика Ахмадулиной, Но всё ж не настолько, чтобы бояться красного: Нужнее стихов сегодня – мешки с лекарствами… Я – старый аптекарь. Мне бы – давно на пенсию: Сидеть и блаженно пялиться в ящик с песнями. Но кончились бинт и вата, и маски вроде бы: Начальник, пришли термальной воды для Родины! Я – Родина. Я ребёнок — и сплю калачиком. Назначенный государством, ко мне палач идёт, Из недр моих вырыв мрамор себе на логово: Налоговой сдал налог он, но Богу – Богово. Я – Бог. И я тоже — Папа. Сынок Мой Ласковый У дауна в классе детский отнял Калашников. Сказал, мол: ‘Ни-ни!’ — и прыгнул без парашютика… Спи, золотко. Спи, Мой Мальчик. Я Воскрешу Тебя. Евгения Бильченко 21.02.2014 #muzanepokornykh. Короткая ссылка на этот пресс-релиз — https://goo.gl/7Myj3p . Оперативная информация о наших мероприятиях — через рассылку Свободной школы Сопротивления: http://goo.gl/IvGTxE. Ссылки на предыдущие пресс-релизы фестиваля: — Пресс-релиз №6 — о партнерском Фестивале женского многоголосия, ссылка на релиз: https://goo.gl/6TS2In . — Пресс-релиз №5 — https://goo.gl/CInTvz («Тень семьи» — о представлении «Театра политического абсурда» на фестивале). — Пресс-релиз №4 — https://goo.gl/aG3pHt («Стена» — перформанс Тани Сушенковой). — Пресс-релиз №3 — https://goo.gl/3DbliR («Тексты протеста» — об интерактивной выставке уличного плаката на фесте). — Пресс-релиз №2 — https://goo.gl/TmhbE2 (о фотопроекте «Лица — Свобода и Достоинство» в рамках фестиваля). — Пресс-релиз №1 — https://goo.gl/f5CwCu (о фестивале в общем). Организаторы Фестиваля: Орггруппа Фестиваля, Гражданское движение «Сопротивление», Общественно-политическое Движение 14%, при поддержке Общероссийского общественного движения «За права человека» и «Свободной школы Сопротивления». Информационный партнер — «Фестиваль женского многоголосия» Страницы Фестиваля в соц. сетях: Facebook: www.facebook.com/events/1215132061927612/. ВКонтакте: vk.com/event142226310. Для СМИ — аккредитация на фестиваль и любые ваши вопросы — через ту же универсальную электронную форму: https://goo.gl/STtPze, вопросы организаторам можно задать и непосредственно в указанных ивентах. Свобода и достоинство! Приглашаем вас на фестиваль «Муза непокорных — 2017»! 1 мая, Москва, Сахаровский центр.