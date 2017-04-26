Вы – индивидуальный предприниматель? Тогда наше предложение по выгодной цене сервиса 1С-Отчетность – для вас! Только в апреле Индивидуальные Предприниматели могут приобрести 1С-Отчетность по сниженной цене 1200 рублей и пользоваться абсолютно всеми возможностями сервиса без ограничений в течение следующих 12 месяцев! Ваша экономия составит 3700 рублей! 1С:Предприятие. Здесь реализована проверка регламентированной отчетности и это дает дополнительную уверенность в том, что ваш отчет будет принят контролирующим органом. В программе 1С видны этапы прохождения отчетности, а также можно настроить дополнительно смс-оповещения. Сервис предоставляет возможность неформализованного обмена документами с ФНС. Чтобы подключить 1С-Отчетность, не нужно приходить в офис компании 1С:Апрель Софт – специалист подключится к вашему компьютеру удаленно и выполнит все настройки в течение 30 минут.Срок действия акции – апрель 2017 года Условия применения тарифа ‘1С-Отчетность для ИП’:- Данный тариф только для индивидуальных предпринимателей, — Нельзя изменить ранее подключенный общий тариф 1С-Отчетности на тариф ‘1С-Отчетность для ИП’, — Предприниматель может перейти на новый тариф в случае, если необходимо продлить срок действия сертификата. 1С-Отчетность – удобная проверка и отправка отчетности прямо из программы 1С:Бухгалтерия!Отправьте заявку на подключение 1С-Отчетности по выгодной цене прямо сейчас на нашем сайте.