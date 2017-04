Отчёт ООН: платежи через китайские социальные сети достигают отметки в 3 трлн. долл. США

ПЕКИН (BEIJING) и НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 19 апреля 2017 г. /PRNewswire/ — В новом докладе ООН говорится, что китайские пользователи Alipay и WeChat Pay в 2016 году осуществили электронные платежи на сумму 2,9 трлн. долл. США, т.е. за последние четыре года этот показатель увеличился в 20 раз. Данные отчёта показывают, что электронные платежи с помощью существующих платформ и сетей предоставляют доступ к обширному спектру цифровых финансовых сервисов, расширяя сферу финансовой инклюзии и открывая новые экономические возможности как в Китае, так и в соседних странах.

Новый отчёт ассоциации на базе ООН под названием Better Than Cash Alliance – «Социальные сети, платформы электронной коммерции и развитие экосистем цифровых платежей в Китае — что это значит для других стран (Social Networks, E-Commerce Platforms and the Growth of Digital Payment Ecosystems in China – What It Means for Other Countries)»,- содержит ключевую аналитическую информацию, способную помочь другим странам мира включить большее число своего населения в экономическую систему путём перехода от наличных расчётов к цифровым платежам. По данным McKinsey Global Institute, к 2025 году этот переход потенциально способен увеличить ВВП развивающихся стран на 6 процентов, принеся дополнительные доходы в размере 3,7 трлн. долл. США и создав 95 миллионов рабочих мест.

«Социальные сети и платформы электронной платформы развиваются во всех экономиках мира вне зависимости от их масштабов, — отмечает Рут Гудвин-Грён (Ruth Goodwin-Groen), управляющий директор Better Than Cash Alliance. — В Китае электронные платежи по этим каналам пользуются ошеломительной популярностью, привлекая в экономику миллионы людей. Это очень важно, поскольку нам известно, что когда люди — и особенно женщины, — получают доступ к финансовым сервисам, они могут накапливать активы, переносить финансовые удары и в целом приобретают повышенные шансы на улучшение качества своей жизни».

Основные выводы из отчёта :

Большее число людей имеют возможность накапливать и инвестировать средства. Такие платформы, как Yue bao от Alibaba, делают процессы инвестирования средств в разнообразные финансовые продукты более доступными для слоёв населения с низкими доходами. Подобный продукт позволяет им вкладывать деньги, имеющиеся на цифровых счетах, что постепенно приводит к долгосрочным накоплениям. В период с 2013 по 2016 гг. размер капитала под управлением Yue bao увеличился до 117 млрд. долл. США. На сегодняшний день, система обслуживает свыше 152 млн. клиентов. Цифровые финансы способствует значительному расширению доступа к капиталу для малых предпринимателей. По состоянию на сентябрь 2016 года лишь один поставщик — Alibaba Ant Financial (управляющий системой Alipay), — выдал 4,11 млн. микропредприятий и частных предпринимателей кредиты на общую сумму 740 млрд. юаней США (107,3 млрд. долл. США). Большие данные, собранные посредством этих платформ, помогают создавать кредитную историю и расширять доступ к кредитным средствам, особенно для небогатых слоёв населения, не охваченных финансовых системой. К примеру, Sesame Credit предлагает альтернативную оценку кредитоспособности посредством анализа кредитной истории, финансового поведения, дееспособности и социальных сетей пользователей.

В отчёте также говорится, что и Alipay, и WeChat осуществляют экспансию за пределы Китая, инвестируя средства в крупнейшие финансово-технологические компании и поставщиков платёжных услуг. К ним присоединяются и другие крупные коммуникационные платформы, поскольку возможностей использования существующих социальных сетей и платформ электронной коммерции для популяризации электронных платежей и расширения финансовой инклюзии особенно много в странах с высокими показателями использования смартфонов и успешным сотрудничеством между частным и государственным секторами:

В Южной Африке 78 процентов всего Интернет-трафика приходится на мобильные каналы. Это один из самых высоких показателей в мире. Однако, невзирая на непрерывный рост темпов восприятия, по данным проведённого в 2016 году опроса, всего 15 процентов южноафриканцев совершили покупки посредством мобильного телефона в месяц, предшествующий опросу. В Индии и Ant Financial, и Tencent уже вышли на местный рынок мобильных платежей, демонстрирующий стремительный рост на фоне новых политических инициатив. В частности, Ant Financial инвестировал почти 900 млн. долл. США в PayTM, а также обменивается с этой компанией специалистами и техническим опытом. Результат: всего за несколько последних лет клиентская база компании PayTM выросла с 5 млн. до 200 млн. человек. Индонезия в 2016 году стала самым быстро развивающимся рынком мобильной коммерции в мире — темпы роста в период с января 2016 года по январь 2017 года составили 155 процентов. Немалую роль в столь стремительном развитии сыграло и появление в 2015 году решения Instant Mobile Payments от ВВМ. Популярным приложением ВВМ для обмена текстовыми сообщениями в режиме реального времени пользуются свыше 55 млн. пользователей в Индонезии и этот показатель продолжает расти. Рынки Южной Америки располагают инфраструктурой, необходимой для создания платёжных экосистем, аналогичных китайским. Девяносто пять процентов населения региона пользуются социальными сетями, а 52 процента выходят в них посредством мобильных телефонов. Однако сегмент цифровых платежей по-прежнему остаётся раздробленным, и ни один провайдер пока не связал свои сервисы с этими платформами.

