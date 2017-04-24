Открытие офис-магазина компании «Виартагрупп»

Компания «Виартагрупп», осуществляющая электромонтаж, технологическое присоединение и установку узлов учёта, 28 февраля 2017 года открыла офис-магазин. Он располагается по следующему адресу: г. Лобня, Букинское шоссе, 37. В офис-магазине «Виартагрупп» можно получить квалифицированные консультации, выбрать необходимые материалы, обсудить применяемые технологии. Грамотные специалисты ответят на все вопросы, интересуемые клиентов. «Открытие офис-магазина – важное событие для нашей организации. Теперь мы можем консультировать и показывать наглядно, какое используется оборудование, а также технологии монтажных работ. Клиентам предоставляется возможность выбора монтируемого оборудования. «Виартагрупп» приглашает к сотрудничеству застройщиков, строительные и управляющие компании, – главный инженер «Виартагрупп» Никулин Сергей Александрович. – Клиенты получат надёжного помощника, выбрав «Виартагрупп» в качестве субподрядчика. Компания рассмотрит любые предложения и обсудит различные формы сотрудничества с заказчиками». Справка о компании: Компания «Виартагрупп», основанная в феврале 2015 года, осуществляет электромонтаж и проектирование электроустановок, комплектацию объектов электрооборудованием, электромонтажные работы, согласование проектов и их сдачу в эксплуатацию. В «Виартагрупп» трудятся специалисты высокой квалификации с большим опытом деятельности: электромонтажники, инженеры-наладчики, монтажники. Они обеспечивают индивидуальный подход и, в случае необходимости, осуществляют необходимые операции в любой день недели и в круглосуточном режиме. Все работы проводятся на высоком уровне и в сжатые сроки, предоставляется годовая гарантия. Нормы ПУЭ, СНиП и технические условия от МОЭСК строго соблюдаются. Контакты: «Виарта Групп» Адрес: Московская область. г. Лобня, Букинское шоссее, 37 Телефон: 8-499-399-30-38 E-mail: Viarta1@yandex.ru Сайт: http://viartagroup.ru/