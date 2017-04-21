ОТП Банк усиливает позиции на рынке факторинга

По итогам первого квартала 2017 года ОТП Банк занял 15-ю позицию в рейтинге «Рынок факторинга», подготовленного «Эксперт РА». Участие в анкетировании принял 21 фактор. Суммарно на компании, предоставившие данные агентству, приходится около 291 млрд рублей уступленных денежных требований. Ранее ОТП Банк занимал 19-е место в рейтинге. Алексей Александров, начальник отдела факторинга ОТП Банка: «Мы активно наращиваем факторинговый портфель, предлагая клиентам крупного и среднего бизнеса выгодные условия. В факторинговом предложении для клиентов ОТП Банка сочетается разумный подход к оценке бизнеса, индивидуальный подход в части сервиса, в рамках которого мы стремимся максимально покрыть потребности клиента в финансировании». На 1 января 2017 г. собственный капитал ОТП Банка составляет 26,7 млрд рублей, активы на аналогичную дату – 119,8 млрд руб., средства привлеченные от физических лиц – 56,2 млрд руб., чистая ссудная задолженность – 96,7 млрд руб.