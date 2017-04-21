Первые победы юных участников Центров Молодежного Инновационного Творчества

Двое юных дмитровчан из Центра Молодежного Инновационного Творчества «Генезис» завоевали первые места на Всероссийском конкурсе среди пользователей центров молодежного инновационного творчества возрастом от 10 лет до 21 года «ЦМИТ-online». Оба представителя «Генезиса» победили в номинации «Видеотворчество», но в разных возрастных группах: Чернышев Артем в возрастной категории Start (10-13 лет), Диваченко Артем в возрастной категории Young (14-17 лет). На участие в конкурсе, организованном пензенским ЦМИТ «ReactorLab» при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (г. Москва), были представлены более 100 работ из 19 регионов России. В рамках конкурса представлено 5 направлений: «3D-моделирование», «Компьютерная графика», «Радиотехническое конструирование», «Видеотворчество» и «Инженерное дело», в каждом из них победители определяются в трех возрастных группах: Start (10 – 13 лет), Young (14 – 17 лет) и Profy (18 – 21 год). «Конкурсы подобного рода очень важны для детей и подростков, они мотивируют у них развитие творческих и интеллектуальных способностей. В Подмосковье развитие молодежного технического творчества происходит при поддержке правительства Московской области. Мы рады, что два первых места ушли в дмитровский ЦМИТ, который был первым центром, открытым на территории области год назад», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. В конкурсе принимали участие ребята из ЦМИТ, школ и учреждений дополнительного образования. «Высокий уровень работ победителей — это не только результат упорного труда, но и мотивация к развитию для остальных участников конкурса. Ведь всероссийские соревнования такого уровня позитивно влияют на повышение интереса к современным технологиям у людей разного возраста», — отметил организатор конкурса, руководитель ЦМИТ «ReactorLab» Евгений Симонов. Все участники конкурса получат сертификаты, а победители и призеры — памятные призы. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com