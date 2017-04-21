Первые победы юных участников Центров Молодежного Инновационного Творчества

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Двое юных дмитровчан из Центра Молодежного Инновационного Творчества «Генезис» завоевали первые места на Всероссийском конкурсе среди пользователей центров молодежного инновационного творчества возрастом от 10 лет до 21 года «ЦМИТ-online». Оба представителя «Генезиса» победили в номинации «Видеотворчество», но в разных возрастных группах: Чернышев Артем в возрастной категории Start (10-13 лет), Диваченко Артем в возрастной категории Young (14-17 лет). На участие в конкурсе, организованном пензенским ЦМИТ «ReactorLab» при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (г. Москва), были представлены более 100 работ из 19 регионов России. В рамках конкурса представлено 5 направлений: «3D-моделирование», «Компьютерная графика», «Радиотехническое конструирование», «Видеотворчество» и «Инженерное дело», в каждом из них победители определяются в трех возрастных группах: Start (10 – 13 лет), Young (14 – 17 лет) и Profy (18 – 21 год). «Конкурсы подобного рода очень важны для детей и подростков, они мотивируют у них развитие творческих и интеллектуальных способностей. В Подмосковье развитие молодежного технического творчества происходит при поддержке правительства Московской области. Мы рады, что два первых места ушли в дмитровский ЦМИТ, который был первым центром, открытым на территории области год назад», — прокомментировал заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. В конкурсе принимали участие ребята из ЦМИТ, школ и учреждений дополнительного образования. «Высокий уровень работ победителей — это не только результат упорного труда, но и мотивация к развитию для остальных участников конкурса. Ведь всероссийские соревнования такого уровня позитивно влияют на повышение интереса к современным технологиям у людей разного возраста», — отметил организатор конкурса, руководитель ЦМИТ «ReactorLab» Евгений Симонов. Все участники конкурса получат сертификаты, а победители и призеры — памятные призы. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com

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