Певец Бриг подаст в суд на авторов ролика с избиением женщин под его песню

Андрей Бриг заявил радиостанции «Говорит Москва», что видео выпущено «какими-то идиотами», и сам певец не имеет к нему отношения. «Я вообще увидел его сам три дня назад. Отношения я никакого к нему не имею. У меня вышла песня два месяца назад, и вышел официальный клип. А касательно этого ролика – какие-то непонятные ребята его сделали, наложили мою песню туда. Сейчас работают юристы, работает мой IT-шник, который выясняет источник выкладки этого ролика в интернет. Я дойду до суда, обязательно этих людей привлеку к ответственности и эту тему закрою». Напомним, нарезка из кадров, где мужчины избивают женщин, смонтированная под песню Андрея Брига «Я буду делать тебе хорошо», появилась в сообществе MDK во «Вконтакте» в середине апреля. К сегодняшнему дню видеозапись набрала более миллиона просмотров. Сам Андрей Бриг заявил, что судебное разбирательство должно коснуться и моральной стороны вопроса.«Я крайне негативно отношусь к этому. Я сам никогда не поднимал руку на женщин и всегда вставал на их защиту. Меня это очень сильно возмущает. В официальном клипе и песне всё очень по-доброму, а то, что там происходит – это заболевание нашего общества. Это просто непозволительно. Однозначно нарушены мои авторские права. Мне принадлежат музыка и слова. Вторая история –морально-этическая. Я считаю, что эти люди должны быть привлечены к ответственности. По этим двум статьям мы и будем делать разбирательства». Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила радиостанции «Говорит Москва», что считает больным общество, в котором миллион людей смотрит видео, где мужчины избивают женщин.Источник: govoritmoskva.ru