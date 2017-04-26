По итогам недели Госадмтехнадзор не проиграл ни одного суда

С 17 по 23 апреля в судебных инстанциях Московской области состоялось 50 заседаний, на которых рассматривались жалобы на постановления по делам об административных правонарушениях. — В результате, рассмотрение четырех дел об оспаривании постановлений, вынесенного надзорной службой отложено. В остальных 46 случаях, постановления, вынесенные административно-техническими инспекторами оставлены судами в силе, — сообщила главный государственный административно-технический инспектор Московской области Татьяна Витушева. Руководитель надзорного ведомства отметила, что отсутствие проигранных дел — показатель высокого уровне профессиональной подготовки и компетентности сотрудников территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области. Вместе с тем она призвала повышать уровень профессионализма, на останавливаясь на достигнутом — Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет большое значение благоустройству региона. Чтобы исполнять требование главы Подмосковья, административно-технические инспекторы должны в совершенстве знать законодательство и работать в соответствии сего положениями, — подчеркнула Витушева.