Почти 100 административных дел возбудил Госадмтехнадзор за рекламный мусор в Химках

Химкинским территориальным отделом Госадмтехнадзора Московской области проводятся мероприятия, направленные на выявление самовольно размещенных информационных объектов и устранения обнаруженных нарушений. — Так, за 2017 год по факту правонарушений в указанной сфере на территории городского округа Химки Московской области местными инспекторами привлечено к административной ответственности в виде административных штрафов около 90 лиц. Сумма вынесенных в отношении них штрафов превысила сумму в 3 млн. рублей, — сообщила Татьяна Витушева, Главный государственный административно-технический инспектор Московской области. Витушева пояснила, что к ответственности привлекались как расклейщики объявлений, так и организации, размещавшие свои вывески без согласования с органами местного самоуправления. — Данные правонарушения являются одним из основных видов, совершаемых на территории городского округа Химки Московской области. Значительная часть незаконных информационных материалов и средств размещения информации в настоящее время демонтирована лицами, их разместившими, не дожидаясь штрафных санкций, — уточнила руководитель Госадмтехнадзора. Требование Губернатора Московской области Андрея Воробьева — цивилизованное отношение к чистоте окружающей местности и готовность добросовестно исполнять установленные законом требования. В этом и есть залог процветания региона.