Почти тысяча нарушений чистоты и порядка устранено за неделю

Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области обнаружили за неделю 1050 правонарушений, 912 ранее выявленных нарушений были устранены. По данным руководителя Госадмтехнадзора Московской области Татьяны Витушевой, за неделю инспекторы проверили состояние 310 участков дорог, полос отвода и объектов придорожной инфраструктуры. Выявлено 99 нарушений. Также инспекторским составом службы зафиксированы 18 нарушений в состоянии объектов наружного освещения, 19 подтоплений территорий муниципальных образований, пресечены 35 нарушений тишины и покоя граждан. Ежегодно в апреле проводится целевая проверка «Мемориал», направленная на наблюдение за состоянием и содержанием мемориальных комплексов, памятников, воинских захоронений (кладбищ). Проверено 194 объекта, выявлено 59 правонарушений. В результате работы инспекторов устранено 58 ранее выявленных правонарушений.В течение недели по предписаниям Госадмтехнадзора ликвидировано 5 свалок и навалов мусора. общим объёмом более 320 кубометров. За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию чистоты и порядка к ответственности привлечены администрации 7 муниципальных районов, 9 городских округов, 14 городских и сельских поселений. В соответствии с требованием Губернатора Подмосковья Андрея Воробьева особое внимание надзорное ведомство уделяет работе с населением. Как рассказала Татьяна Витушева, за неделю в Госадмтехнадзор поступило 893 обращения граждан. С учетом ранее поступивших обращений, 963 обращения рассмотрено, вопросы решены положительно.