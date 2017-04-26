Компания PocketBook в прошлом году объявила о выпуске новой линейки ридеров. Наибольший интерес привлекла электронная книга PocketBook 631 Touch HD. Ценовая категорияPocketBook 631 Touch HD можно приобрести за 12,5 тыс. Если сравнивать со смартфонами, то их средняя ценовая категория начинается от 10 тыс., но «железо» в таких моделях оставляет желать лучшего. Для справки, PocketBook занимает около 70% рынка РФ. За это время, разработчики отлично адаптировали систему под отечественные требования. Если же ценник высок, то всегда можно рассмотреть бюджетные версии «читалок». СтильВнешний вид получил некоторые улучшения. Верхние углы заострили, а нижние сделали более плавными. На эргономике подобные изменения не сказались. Выпускается модель только в черном цвете. Вес устройства 180 гр. Корпус изготовлен из матового пластика «soft touch». Задняя крышка имеет перфорацию (небольшие углубления), благодаря чему устройство не скользит в руках. ЭргономикаPocketBook 631 Touch HD имеет комбинированное управление (сенсорный экран и механические кнопки). Стоит отметить, что при управлении сенсором доступны абсолютно все функции (перелистывания страниц, масштабирование экрана, вызов меню настроек и т.д.). Книга имеет стандартный набор портов: 3,5-мм audio jack, MicroUSB, слот для MicroSD. В случае отсутствия карты рекомендуется докупить заглушку, чтобы предотвратить попадания мусора. ЭкранМодель имеет инфракрасный E lnk Carta HD экран. Разрешение 1448х1072. С увеличением экрана выросла и четкость изображения. Теперь страницы похожи на журнальные, шрифты выглядят лаконичнее. Лучше стала и контрастность. В модели PocketBook 631 Touch HD она 15:1. Экран оснащен светодиодной подсветкой, интенсивность освещения регулируется шкалой на сенсорном экране. Программное обеспечениеИнтерфейс PocketBook 631 схож с мобильной платформой Android. Интуитивно понятен. На главном экране располагаются иконки с приложениями. В нижней части находится трей с уведомлениями. PocketBook 631 позволят производить тонкую настройку (менять шрифты, отступы и абзацы, а также межстрочное расстояние). Загрузка книг осуществляется несколькими способами: через ПК с помощью кабеля или файлообменник DropBox. Предусмотрена возможность покупки книг через интернет-магазины. Особенность ридера в том, что он воспроизводит 18 форматов книг и документов, что делает его универсальным устройством. Дополнительные возможностиВ PocketBook 631 Touch HD присутствует многозадачность. Большинство пользователей предпочитают читать литературу с музыкальным сопровождением. Также помимо музыки, ридер может воспроизводить литературные произведения голосом. Для развлечений предусмотрено несколько стандартных игры: косынка и шахматы. Доступ в интернет осуществляется через браузер. PocketBook 631 Touch HD – это отличная книга, которая позволит вам окунуться в мир небывалых и незабываемых приключений. Контактная информация:Интернет-магазин 1Reader.ru Адрес: г. Москва, ул. Мясницкая 22, офис 223 E-mail: order@1reader.ru Телефон: +7 (495) 625-94-65 Сайт: https://www.1reader.ru/