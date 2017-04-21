Помощь с иммиграцией в Испанию от компании «Дипломат-Консалтинг»

Компания «Дипломат-Консалтинг» предлагает услуги по консультации, подготовке и оформлению документов, а также переговорам и контролю процесса рассмотрения дел в консульстве для иммиграции в Испанию. В комплекс услуг компании входят: • получение и продление вида на жительство в Испании (для инвесторов, без права на работу, для воссоединения семьи), • оформление учебной визы (краткосрочной и долгосрочной), • оформление визы (шенгенской или по приглашению), • апелляция по отказу в выдаче визы или продления вида на жительство, • получение гражданства Испании, • оформление страховки с репатриацией, • сдача отчётности о движении средств по счетам за рубежом, • подготовка отчёта о налоговом статусе. «Дипломат-Консалтинг» также помогает клиенту в оформлении различных документов для получения справки о несудимости, выписки из Реестра Собственников недвижимости в Испании (Nota Simple Informativa), перевода с апостилем и легализации переводов, нотариальной доверенности, справки об отсутствии или наличии ВНЖ. С полным перечнем услуг и ценами на них можно ознакомиться на сайте компании. О компании: Компания «Дипломат-Консалтинг» занимается вопросами иммиграции в Испанию с 1999 года. Она имеет аккредитацию от консульства Испании в Москве и оказывает профессиональную помощь в получении виз, вида на жительство, недвижимости. Качество оказываемых услуг подтверждается многолетним опытом работы и безупречной репутацией. Компания осуществляет услуги не только в офисах Москвы, но и удалённо для жителей любого региона, так как оформление визы осуществляется без нотариальной доверенности и личного присутствия заявителя. Компания работает с каждым клиентом на индивидуальных условиях, предлагая полное сопровождение на всех этапах сотрудничества. Представители «Дипломат-Консалтинг» гарантируют конфиденциальность информации и оперативное решение проблем иммиграции. Контакты: ООО «Дипломат-Консалтинг» Адрес: 115093, Москва, Стремянный переулок, д. 35, 115114, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, стр. 2, под. 2 Телефоны: +7 (495) 545-70-87, +7 (495) 241-07-80 E-mail: diplomat@dcspain.ru Сайт: http://www.diplomat-consulting.ru/