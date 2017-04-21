Пополнение ассортимента и новая акция от компании GAMLED

Интернет-магазин GAMLED, осуществляющий продажу гироскутеров, сигвеев и прочего электротранспорта, 25 марта 2017 года произвёл запуск новых товаров. В недавнее время в каталог продукции было добавлено более 150 товаров, пополнение ассортимента происходит до сих пор и на постоянной основе. Вся продукция имеет высокое качество и подробные описания на русском языке. Предоставляется официальная гарантия. Помимо этого, интернет-магазин GAMLED запустил новую весеннюю акцию. До 1 июня 2017 года потребители могут осуществить покупку лучшего внедорожного гироскутера для отдыха торговой марки KIWANO KO-X по выгодной цене 26 900 рублей. На продукцию распространяется двухлетняя гарантия, осуществляется бесплатная доставка. Узнать о новинках и специальном предложении, посмотреть прейскурант, подробные условия оплаты и доставки товаров, а также оформить заказ можно, посетив официальный сайт GAMLED. При возникновении вопросов можно проконсультироваться со специалистами интернет-магазина по указанным ниже контактам. Справка о компании: Интернет-магазин GAMLED, запущенный в 2014 году, занимается продажей гироскутеров, сигвеев, электроквадроциклов, электросамокатов, электроскейтов, моноколёс, велогибридов. Ассортимент продукции постоянно расширяется, при этом учитываются потребности большей части аудитории заказчиков. Менеджеры интернет-магазина подберут для клиентов товары по необходимым параметрам, грамотно скомплектуют заказ и передадут его в службу доставки. Интернет-магазин регулярно проводит акции, предоставляя возможность приобрести товары по сниженным ценам. Заказать продукцию компании GAMLED могут клиенты из разных регионов России. Сделать это можно с помощью сайта http://gamled.ru/, либо написав письмо на электронную почту sale@gamled.ru, либо позвонив по одному из телефонов (812) 227-81-84, (812) 967-91-84. Оплата осуществляется как наличным, так и безналичным способами. Контакты: GAMLED Адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Б. Прохоровская, д. 47 Телефоны: (812) 227-81-84, (812) 967-91-84 E-mail: sale@gamled.ru (розничный отдел), opt@gamled.ru (оптовый отдел), info@gamled.ru (отзывы и предложения) Сайт: http://gamled.ru/