После вмешательства ОНФ пассажирские перевозки по маршруту Вохтога-Каменка сохранены

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Вологодской области получило официальный ответ от руководства Грязовецкого района о том, что пассажирские перевозки жителей лесных поселков по маршруту Вохтога-Каменка не будут остановлены. Напомним, что около 450 жителей населенных пунктов Вострогский и Каменка с 1 апреля могли остаться без связи с «большой землей». Населенные пункты является частью Вохтогского сельского поселения, однако расположены они в 48 километрах от поселка Вохтога. Добраться до лесных поселков можно единственным путем – по железнодорожной ветке Вохтога-Каменка. Других дорог в поселок попросту нет. В середине марта люди получили уведомление о том, что железнодорожное сообщение будет прекращено, и обратились в региональное отделение ОНФ за помощью. Ситуация была рассмотрена на заседании рабочей группы «Общество и власть», по итогам которого были направлены обращения в Администрацию Грязовецкого района, Правительство Вологодской области, прокуратуру и МЧС. «Мы посчитали, что ситуацию вполне можно считать чрезвычайной, поскольку более 400 человек могли остаться без медицинской помощи, визитов социальных работников и почтальонов, привозящих пенсию, — рассказала член регионального штаба Елена Земчихина. – В ответе, который мы получили из Администрации Грязовецкого района, сообщается, что проведены переговоры с частным перевозчиком, осуществляющим перевозку людей по железнодорожной ветке Вохтога-Каменка, достигнута договоренность о продолжении пассажирских перевозок». В бюджете района на 2017 год были заложены 300 тысяч рублей на компенсацию затрат перевозчика, однако договор с ним до сих пор не заключен из-за отсутствия лицензии на пассажирские перевозки. «Однако выход можно найти всегда, если его искать, а не говорить, что сделать ничего нельзя. Сейчас в администрации прорабатывают вариант решения проблемы, опираясь на 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». После того, как ОНФ озвучил проблему, к ее решению подключились и властные, и надзорные органы, а люди не остались без связи с «большой землей, и это очень хорошо», — отметила Земчихина.