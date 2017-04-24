Позитивные изменения в компании «Шин-Лайн»

Компания «Шин-Лайн», работающая на рынке продаж автошин и дисков, стала официальным дилером шин марок Michelin. Данное событие положительно сказалось на развитии организации. Michelin – это популярный французский производитель шин, являющийся одним из ведущих в своей отрасли. Продукция данного бренда имеет отличные свойства и эксплуатационные характеристики, модификации модельного ряда являются одними из лучших во всей Европе. Производитель отбирает качественные компоненты для резиновой смеси и использует инновационные технологии при изготовлении шин. Покрышки Michelin имеют плотное сцепление со скользкой и мокрой дорогой благодаря безупречному качеству резины и особым рисункам протекторов. «С получением сертификата официального дилера Michelin компания «Шин-Лайн» выходит на качественно новый уровень. Цены на продукцию становятся ещё ниже, что привлекает новых заказчиков и увеличивает объёмы продаж. Кроме того, у клиентов появляется возможность участвовать в акциях производителя», – отметил коммерческий директор компании «Шин-Лайн» Туров М.С. Справка о компании: Компания «Шин-Лайн» успешно занимается своей основной деятельностью с 2010 года. Она осуществляет оптовую и розничную продажу автошин и дисков, а также предоставляет услуги шиномонтажа. Сотрудничество с «Шин-Лайн» позволяет чувствовать себя спокойно и уверенно при езде на любой дороге и при любых погодных условиях. Компания заботится об удобстве клиентов, предоставляя зону отдыха, в которой заказчики могут провести время в момент совершения шиномонтажных работ. В случае порчи шин специалисты производят их быструю замену, не нанеся никакого вреда окружающей среде. На официальном сайте «Шин-Лайн» можно ознакомиться с деятельностью компании более подробно, посмотреть каталог продукции, узнать о действующих акциях и оформить заказ. При возникновении вопросов следует обращаться к менеджерам по указанным ниже контактам. Контакты: «Шин-Лайн» Адрес: г. Краснодар, ул. Тюляева, 34 Телефон: 8 (800) 555-69-63 E-mail: info@shin-line.ru Сайт: http://shin-line.ru/