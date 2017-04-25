ПОЗИТРОНИКА открылась в Муравленко

Сразу два магазина по франшизе начали свою работу в ЯНАО. Федеральная сеть магазинов электроники ПОЗИТРОНИКА, успешно развивающаяся по системе франчайзинга, сообщает об открытии двух торговых точек в Ямало-Ненецком автономном округе. Новые магазины открылись в Муравленко (ул. Ленина, д. 72 и ул. Ленина, д. 107). Партнером проекта ПОЗИТРОНИКА выступил Сергей Гулящев. Новые магазина полностью соответствуют стандартам сети ПОЗИТРОНИКА. В магазинах, общая площадь которых составляет 110 кв.м, представлен широкий ассортимент компьютерной и цифровой техники. Покупатели могут приобрести бестселлеры и свежие новинки ведущих производителей: ASUS, Acer, Dell, Digma, Huawei, HP, LG, Samsung и др. В будущем планируется расширение ассортимента за счет введения товарной группы «Бытовая техника», которая пока доступна по предзаказу в интернет-магазине positronica.ru.