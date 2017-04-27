ПОЗИТРОНИКА поддержала турнир по трофи-рейдам «Первомайские Топи 2017»

Ретейлер наградил победителей этапа чемпионата ценными призами. Федеральная сеть магазинов электроники ПОЗИТРОНИКА приняла участие во втором этапе чемпионата г. Бийска по трофи-рейдам «Первомайские Топи 2017». Мероприятие прошло 17 апреля 2017 года и собрало более 40 участников. Трофи-рейд – это соревнование по преодолению бездорожья, которые проходят обычно на полноприводных автомобилях (внедорожниках). Всем конкурсантам предлагалось пройти одну из самых сложных трасс в г. Бийске, уложившись в зачетное время, преодолеть все спецучастки и выполнить задания всех соревновательных этапов. ПОЗИТРОНИКА, как партнер этапа чемпионата, наградила победителей конкурсной программы, вручив ценные призы и подарочные сертификаты на покупку техники. Ретейлер выразил благодарность организаторам за успешное проведение чемпионата, участникам – за непередаваемый накал страстей и болельщикам, которые пришли поддержать своих фавортитов. *** О компании Федеральная сеть магазинов электроники ПОЗИТРОНИКА – это совместный проект компании MERLION, крупнейшего российского IT-дистрибьютора, и ее розничных партнеров. Первый магазин ПОЗИТРОНИКА открылся в марте 2006 года в Набережных Челнах, а на сегодняшний день франчайзинговая сеть включает в себя более 160 магазинов, представленных во всех федеральных округах России. Название «ПОЗИТРОНИКА» – это производная от сочетания «позитивная электроника». Именно эта идея легла в основу концепции магазинов. От обычных магазинов электроники сеть ПОЗИТРОНИКА отличается расширенным ассортиментом ИТ-продуктов (более 40 000 наименований товаров есть в наличии или доступны на заказ) и высоким уровнем подготовки 1 500 продавцов-консультантов нашей сети. К ним можно смело обращаться за любым советом, они всегда поймут желания клиента и помогут выбрать нужный товар. Подробнее: www.positronica.ruДополнительная информация может быть предоставлена пресс-службой компании ПОЗИТРОНИКА: Тел: (495) 981-84-84 pr@positronica.ru