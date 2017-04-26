Предложения РОСПиК внесены в список рекомендаций Госдумы

Все предложения закреплены в документе, подписанном Председателем Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимиром Кашиным. Напомним, 21 марта 2017 года Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон принял участие в парламентских слушаниях Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Тема встречи: «Законодательное обеспечение развития переработки сельскохозяйственной продукции». По итогам парламентских слушаний был составлен список рекомендаций Госдумы. Предложения РОСПиК приняты к сведению и внесены в общий список вопросов, нуждающихся в проработке. Юрий Менделевич обозначил позицию Гильдии о том, что нужно дополнить перечень продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2016 года № 2524-р «Об утверждении прилагаемого перечня продукции для целей части 1 статьи 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», макаронными, колбасными, кондитерскими изделиями и продукцией хлебопекарной промышленности. В своем обращении он подчеркнул важность использования дифференцированного подхода при определении стоимости патента на производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в зависимости от категории субъектов малого и среднего предпринимательства (микро-, малые и средние предприятия). Также в самом тексте рекомендаций теперь появился отдельный пункт «Хлебопекарная промышленность», в котором сказано, что на данном этапе необходимо развивать меры поддержки малого и среднего бизнеса, включая содействие применению патентной системы налогообложения, а также содействовать развитию сельхозпотребкооперации в этой сфере. По мнению Президента РОСПиК, для модернизации существующих и создания новых производств, необходимы программы субсидирования приобретения оборудования. Данные программы могут предусматривать как льготное кредитование и лизинг, так и частичное возмещение хлебопекам затрат на приобретение оборудования. Все это поможет увеличить количество субъектов хлебопечения и производимые ими объемы хлеба и хлебобулочной продукции, что положительно скажется на территориально-экономической доступности свежей выпечки для населения. С полной версией документа можно ознакомиться здесь: http://www.komitet2-20.km.duma.gov.ru/upload/site2/document_news/000/195/373/_REKOMENDATsII_.doc Источник новости: РОСПиК При использовании материала указывайте первоисточник: http://rospik.mvc-expohleb.ru/press/news/rospik/predlozheniya-rospik-vnesenyi-v-spisok-r.html