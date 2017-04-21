Представители бизнес — сообщества Раменского задали вопросы Денису Буцаеву

20 апреля 2017 года заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО Денис Буцаев и заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова провели встречу с бизнес-сообществом Раменского муниципального района. Около двухсот представителей малого и среднего бизнеса со всех районных поселений присутствовали на этой встрече. Обсуждались вопросы аренды, газификации, электрификации, строительства объездных дорог на Москву и другие, которые волнуют раменских предпринимателей. Бизнесмены получили доходчивые, аргументированные ответы, многие вопросы зампред взял на контроль. В ходе общения с предпринимателями Денис Буцаев подчеркнул, что чиновники могут помочь в ведении бизнеса, но ответственность за него несет сам предприниматель: «Мы можем предложить меры поддержки, выделить бюджет, но предприниматель должен уметь воспользоваться этими средствами. Поэтому важна образовательная часть процесса, знания механизмов поддержки». «Для Московской области наиболее интересной является новая инициатива, которую запустили по поручению губернатора в этом году — региональный фонд поддержки промышленности: выделяем деньги под 5% годовых на 5 лет, программа на миллиард рублей. Отдельная программа на 300 млн рублей по субсидиям промышленным предприятиям, которые построены на территории Подмосковья и введены в этом году. Мы компенсируем стоимость всех технических условий на воду, газ, электричество и дороги, в объеме до 80 млн рублей на каждое промышленное предприятие», — рассказал зампред о некоторых существующих на сегодняшний день мерах поддержки. Перед встречей с бизнесом Денис Буцаев посетил Раменский приборостроительный завод, где также побывал в музее предприятия, а также конструкторское бюро, в котором идет разработка новых приборов для авиационной промышленности. Зампред пообщался с сотрудниками бюро на тему инновационных разработок, которые на его взгляд на несколько шагов опережают зарубежные. «Оба предприятия вносят свой достойный вклад в развитие промышленности не только региона, но и страны в целом. Раменский приборостроительный завод сегодня доказал, что является одним из ведущих российских предприятий в авиационной отрасли. Конструкторское бюро — предприятие небольшое, но на нем трудятся серьезные увлеченные специалисты, занимающиеся разработкой и внедрением высокотехнологичной инновационной продукции, которая затем производится на РПЗ», — прокомментировал свой визит на предприятия зампред. Справочно О состоянии малого и среднего предпринимательства в Раменском муниципальном районе. По состоянию на 1 апреля 2017 года в Раменском муниципальном районе функционировало 9 650 субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), в том числе: 4 037- субъектов МСП, 5 604 — ИП и 9 -КФХ. На тысячу жителей города приходится 337 предприятий МСП (без учета ИП). Предпринимательский климат. В данном рейтинге по итогам 2016 года, проведенного ГБУ МО МОФРМП, Раменский муниципальный район занимает 11 место из 63. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com