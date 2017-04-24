Представители ОНФ в Горном Алтае презентовали жителям проекты «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» и «Генеральная уборка»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Алтай провели на «Радио России-Горно-Алтайск» презентацию приоритетных проектов ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог» и «Генеральная уборка». Общественники подробно рассказали радиослушателям о правилах пользования Интернет-ресурсами. «Идея проекта «Генеральная уборка» возникла по итогам «Форума Действий» ОНФ в 2016 г., в ходе которого была поднята масштабная проблема незаконных свалок на территории нашей страны. По окончании форума президент России, лидер ОНФ Владимир Путин предложил создать общественную интернет-карты, на которой любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить незаконную свалку или полигон», – сообщила координатор проекта «Генеральная уборка» ОНФ в Республике Алтай Майя Шурова. Она также рассказала, что на интерактивной карте свалок kartasvalok.ru обозначены все 85 регионов России. Каждый желающий может отметить на данном сайте обнаруженную им несанкционированную свалку. Таким образом на карте Республики Алтай отмечено шесть точек. По всем выявленным несанкционированным свалкам, обозначенным на карте, активистами ОНФ были направлены письма в органы исполнительной власти и местного самоуправления с просьбой принять меры по ликвидации мусора. В настоящее время две свалки устранены.«Наша главная сила – это люди, только при участии неравнодушных граждан мы сможем добиться цели – навести чистоту и порядок в нашем общем доме», – сказала Шурова. О проекте ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» информировал радиослушателей координатор проекта в регионе Сергей Кухтуеков. Он напомнил, что проект направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. «По моим наблюдениям жители г. Горно-Алтайска активизировались после схода снега. Только в апреле на сайте dorogi-onf.ru было обозначено 14 проблемных дорожных участков. Еще 13 обозначили жители пригородного села Кызыл-Озек. Всего по региону нанесено пока 34 дорожных участка. С каждым днем их количество в столице республики увеличивается», – сказал Сергей Кухтуеков. Также он сообщил, что часть жалоб граждан на плохое состояние дорог активисты ОНФ проверили совместно с ГИБДД. Госавтоинспекция выдала горадминистрации предписания на устранение недостатков в содержании дорог, выявленных в ходе рейда, проведенного совместного с ОНФ. Кроме того, активисты Народного фронта планируют проведение акций по информированию населения о проекте «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог». Наибольший интерес для общественников представляет общественный пассажирский транспорт. «Думаю, граждане, которые едут в автобусах и подскакивают на ямах и ухабах, обратят внимание на наш плакат и поймут, что могут повлиять на ситуацию в дорожной отрасли. В хороших дорогах заинтересованы и водители автобусов, и владельцы бизнеса, занятые в сфере пассажирских перевозок. Им не к чему рисковать из-за бездорожья безопасностью пассажиров и нести затраты, связанные с поломкой транспортных средств. Проект ОНФ, как раз призван улучшить ситуацию с нашими дорогами. При высокой активности граждан он станет действенным и эффективным инструментом по наведению порядка в дорожной отрасли», – добавил Сергей Кухтуеков. Представители Народного фронта продолжают работу по приобщению к проекту всех заинтересованных и неравнодушных граждан. Для этого регулярно проводятся встречи с населением, презентуются проекты в местных СМИ, в том числе на радио.