Премия «Созвездие» назовет лучших провайдеров event-отрасли

«Созвездие» – первая в России премия для event-провайдеров – приглашает к участию лучших игроков в сфере событийного менеджмента. Мероприятие пройдет во второй раз и назовет лидеров рынка.

Премия присуждается за самое качественное и креативное решение задач по организации мероприятий и ценный вклад в развитие event-индустрии. Конкурсные проекты оценивают представители крупных компаний-заказчиков мероприятий. Так, в числе жюри будут топ-менеджеры таких компаний как HeadHunter, VISA, S7 Airlines, Jonson&Jonson, Лукойл, Мегафон, Сбербанк и т.д.

Участие в премии «Созвездие» дает возможность компаниям завоевать престижную награду и подтвердить статус профессионала. Цена на заявку уже начала повышаться. С 15 апреля стоимость участия составляет 17 500 руб., она будет увеличиваться на 10% каждые две недели.

Награды присуждаются по следующим номинациям: «Лучшее event агентство», «Лучшее MICE агентство», «Лучшее DMS агентство по приему в России», «Лучший партнер по техническому обеспечению зрелищно-развлекательных мероприятий», «Лучший партнер по техническому обеспечению экранным и видеопроекционным оборудованием», «Лучший кейтеринг», «Лучшая event площадка», «Лучший партнер по аренде шатров и тентов», «Лучший video production», «Лучший партнер по сувенирной, полиграфической и подарочной продукции», «Лучший отель для мероприятий», «Лучшее агентство спортивного маркетинга», «Лучший партнер по техническому обеспечению деловых мероприятий», «Лучшее PR-агентство для мероприятий», «Лучшие ведущие», «Лучший партнер по флористическому оформлению мероприятий».

В каждой номинации эксперты выставляют баллы от 1 до 5 по указанным критериям. Итоговая оценка формируется методом подсчета среднего арифметического от выставленных баллов, и в каждой номинации может быть от 1 до 5 победителей.

«Топ-менеджеры крупных компании определят лидеров индустрии. Кроме того, в числе основных задач премии – повысить роль и значение мероприятий в решении бизнес-задач, а также помочь клиентам сориентироваться в многообразии предлагаемых услуг на event-рынке», – отмечает Кирилл Погодин, учредитель премии «Созвездие».

Церемония награждения победителей пройдет 27 июня 2107 г. в YotaSpace Глав Club, Москва. Подать заявку на участие можно на сайте премии: http://premia-sozvezdie.ru/

Информационным партнером мероприятия выступает первое в России онлайн PR-агентство PRonline.