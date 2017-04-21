При Министерстве инвестиций и инноваций открывается Школа блогеров

Школа блогеров Медиаклуба Министерства инвестиций и инноваций Московской области открылась при поддержке: экспертов и действующих блогеров АО Среднерусский банк Сбербанка РФ, АО «Деловая среда», коммуникационных групп и агентств «Кузьменков и Партнеры», «Р.И.М. Porter Novelli», MINT BBDO Group и «PIARIS». Открытие Школы анонсировали на подмосковном Радио 1, в рамках III Международного форума «Овощкульт», который проходит 4 и 5 апреля 2017 года в Доме Правительства Московской области с участием экспертов отрасли и представителей федерального правительства. В формат Школы блогеров будут включены: • Лектории (собственно, сама школа), • Активити и среди них: блог-туры на объекты промышленности Подмосковья, инновационные компании, центры и НИИ, ЦМИТы, коворкинги, фармпредприятия, фермерские хозяйства, филиалы крупных иностранных компаний в РФ, стартапы в разных сферах, предприятия малого бизнеса. А также блог-туры партнеров: квесты от Среднерусского банка Сбербанка России, agile и комьюнити от «Деловая среда» участие в партнерских проектах ведущих коммуникационных агентств, • Bloger analitiсs, формат, в котором участники ШБ в качестве домашних заданий сделают серию лонгридов с аналитикой с определенными хэштегами на своих страницах, по которым эксперты жюри будут оценивать успехи студентов, • Яжурналист — формат с посещением партнерских мероприятий и репортажей с изучением классических приемов журналистики, • «Конструктор проекта» – собственный проект с возможностью создать действующие страницы компании, личного бренда, привлечением экспертов. Среди мероприятий «Школы блогеров» будут предусмотрены рабочие задания в рамках Дня предпринимателя, Молочного форума, ПМЭФ, роуд-шоу и многих других. Кто может стать участником проекта? Cтаршие школьники, студенты, выпускники, молодые специалисты, пользователи Fаcebook, VKontakte, Instagram. Результат обучения – защита проекта перед жюри, выход на экзаменационную часть. «Цели и задачи создания Школы блогеров – формирование современного грамотного в IT и SMM – технологиях поколения, которое живет в подмосковном регионе, активно пользуется социальными сетями, и готовы сделать новые медиа и коммуникации своей профессией или частью своей жизни, стать блогером, лидером мнений в любой сфере и отрасли», — сказал Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО. «Школа даст необходимые знания как действующим специалистам в области PR и SMM на предприятиях Московской области, так и практикантам, студентам, которые только рассматривают возможности старта», — заверила Юлия Алферова, общественный деятель, блогер, генеральный директор ГК Militron Group. – Часть выездных мероприятий пройдет совместно с «Молпромтур», где школьники знакомятся с профессиями не понаслышке». «Медиаклуб журналистов и пресс-секретарей промышленных, научных и малых предприятий создан пресс-службой Министерства инвестиций и инноваций Московской области для объединения пресс-служб предприятий и бизнеса региона, информационных потоков PR-департаментов муниципалитетов Подмосковья, формирования лояльности, обсуждения профессиональных тем, обмена опытом, обучения, — отметила куратор клуба, пресс-секретарь Мининвестиций МО Юлианна Милевская. – Школа даст возможность собираться чаще, искать новые формы, изобретать». «Важно привить молодым и активным интернет-культуру в хорошем смысле этого слова: познакомить их с теми блогерами, которые со знанием дела оперируют такими словами как директ, таргет, SMM, мем, бот, аккаунт, — прокомментировал креативный директор коммуникационного агентства PIARIS Игорь Малинин. Справочно Клуб создан и действует на основе добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности и гласности. Профильная приоритетная целевая аудитория: журналисты, редакторы СМИ Подмосковья, пресс-служба предприятий МО, пресс-служба посольств РФ, административных ведомств, администрации муниципалитетов, руководители малого бизнеса. Членом клуба может стать любой человек, подходящий по профессиональной деятельности, находящийся в Московской области, или приглашенный эксперт. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com