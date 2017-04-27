При участии активистов ОНФ в Волгоградской области проведена паспортизация мемориалов «Вечный огонь»

Паспортизация мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь славы» практически полностью завершена в Волгоградской области. Таковы итоги совместной работы регионального отделения Общероссийского народного фронта в Волгоградской области и администраций муниципальных образований региона. О выполнении поручения президента Российской Федерации, лидера Народного фронта Владимира Путина, данного в июле 2014 г. правительству РФ, органам исполнительной власти и активистам ОНФ совместно обеспечить учет и бесперебойное функционирование мемориалов «Вечный огонь» на территории России, шла речь на прошедшем в региональном отделении Народного фронта совещании с представителями районных администраций. По итогам проведенного своими силами мониторинга состояния мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь славы» в Волгоградской области, в 2014 г. активисты ОНФ выявили значительное расхождение в официальных и собственных данных: областное министерство культуры сообщало о расположении в регионе 11 мемориальных комплексов, по данным активистов ОНФ, их было 52. Для приведения в соответствие этих сведений волгоградскими активистами ОНФ была инициирована паспортизация мемориалов и в помощь муниципалитетам разработаны модельные нормативно-правовые акты об определении режима функционирования Вечных огней и Огней славы. В 2015 г. промежуточный мониторинг активистов ОНФ показал, что муниципалитетами было принято 39 положений о паспортизации мемориальных сооружений – четыре о присвоении статуса «Вечный огонь», 35 – «Огонь славы». На сегодняшний день паспортизацию прошли уже 60 мемориалов – восемь из них имеют статус «Вечный огонь» и действуют постоянно, остальные получили статус «Огонь славы» и зажигаются в памятные даты. Однако, как отметили активисты ОНФ на состоявшемся совещании, у некоторых муниципалитетов возникают сложности в работе по паспортизации мемориалов. Так, например, в городе Суровикино несколько лет подряд в местном бюджете закладывались средства на реставрацию мемориального сооружения «Братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы», но областной комитет по культуре не согласовывал данную строку бюджета. Деньги не использовались, мемориал разрушался и сейчас находится в ненадлежащем виде. Представитель администрации Чернышковского района озвучил проблему бесхозности мемориалов, которая влечет за собой длительный процесс определения права собственности и получения свидетельства об этом через суд. Это затягивает постановку мемориала на учет и оформление положения о паспортизации. Активисты Народного фронта обозначили проблему отсутствия в регионе полноценного реестра мемориалов «Вечный огонь» и «Огонь славы», прошедших паспортизацию. Ни одно из структурных подразделений областной администрации учета таких мемориалов не ведет. Учитываются только мемориалы с официально присвоенным статусом «Объект культурного наследия». «Совместно с муниципалитетами экспертами ОНФ проведена системная работа по учету мемориалов, нам есть чем поделиться с другими регионами. Также эта работа позволила найти и восстановить погасшие много лет назад огни. Процесс паспортизации в регионе завершается в преддверии празднования Дня Победы и нам отрадно, что выполнение поручения президента России, лидера ОНФ Владимира Путина позволяет нам внести свой вклад в сохранение памяти о героях войны», – считает член регионального штаба Народного фронта, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Сергей Забеднов.