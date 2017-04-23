Прибыль ZTE в первом квартале 2017 года увеличилась на 27,8 % благодаря росту продаж в сегментах операторских сетей и смартфонов

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 апреля 2017 г. /PRNewswire/ — Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, объявила об увеличении прибыли в первом квартале 2017 года на 27,8 процента за счет роста продаж в сегментах операторских сетей и потребительской электроники.

В соответствии с опубликованными квартальными финансовыми результатами, чистая прибыль, относимая на счёт владельцев обычных акций котирующихся на бирже, за первые три месяца составила 1,21 млрд юаней. Выручка компании за первый квартал увеличилась на 17,8 процента и составила 25,75 млрд юаней.

Продвижение инновационных технологий продолжает оставаться локомотивом для роста ZTE, в первые три месяца 2017 года объем инвестиций в НИОКР составил 13 процентов от квартальной выручки компании.

ZTE укрепляет свои позиции одного из мировых лидеров по исследованиям в области 5G и активно сотрудничает с крупнейшими глобальными операторами, внедряя решения Massive MIMO на базе FDD-LTE. Инновационные продукты ZTE Pre5G были развернуты на сетях более 40 операторов в 30 странах по всему миру. ZTE планирует начать докоммерческое внедрение сетей 5G уже в третьем квартале 2018 года. Решения ZTE по сетевой виртуализации используются на сетях более 180 операторов, и в этом году компания также анонсировала первую в мире коммерчески доступную платформу Carrier DevOps.

В сфере фиксированных сетей ZTE концентрирует свои усилия на продвижении решений для магистральных сетей, готовых к передачи потенциально большого объема 5G трафика. Также большое внимание уделяется интеграции оптического и IP уровней сети передачи данных. Результатом стало решение 5G Flexhaul, представленное корпорацией ZTE в феврале. Компания продолжает удерживать звание одного из глобальных лидеров по поставкам оборудования как для пассивных оптических сетей (PON), так и в целом для фиксированных сетей доступа, что позволило компании получить 70 процентов от общего заказа на сервера на дата-центры в последнем тендере China Mobile.

В первом квартале количество поставляемых компанией ZTE STB приставок возросло более чем на 25 процентов. При этом, компания продолжает развивать направление Big Video. Увеличение доли рынка ZTE также отмечается в сферах облачных вычислений и расширенных мультимедийных услуг (RCS, Rich Communication Services), что обусловлено активным применением инноваций в области виртуализации сетевых технологий и искусственного интеллекта.

ZTE занимает лидирующее положение в области решений для узкополосного Интернета вещей (NB-IoT). «Умная парковка» от компании ZTE – это первый в мире докоммерческий NB-IoT проект. В ходе его реализации активно использовались собственные разработки в области перспективных сетевых технологий, чипов и аппаратного обеспечения. В первом квартале количество поставляемых компанией ZTE чипов собственной разработки возросло более чем на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале ZTE, являясь создателем линеек смартфонов AXON и Blade, представила обновленную версию AXON 7. AXON 7 – это первый смартфон компании, который поддерживает Google Daydream и обеспечивает высокое качество технологии виртуальной реальности. На ежегодной Международной выставке потребительской электроники, прошедшей в январе в Лас Вегасе, компания ZTE анонсировала запуск нового смартфона Blade V8, который поддерживает 3D фотографии и позволяет пользователям делать снимки в стиле Bokeh.

Как один из крупнейших поставщиков смартфонов в США, ZTE усиливает партнерские отношения с ведущими операторами Северной Америки и Японии посредством внедрения инновационных потребительских устройств и решения «подключенных автомобилей». Корпорация ZTE выступает одним из главных партнеров China Mobile по поставкам терминальных устройств, также лидирует на рынке разработки смартфонов с криптозащитой, что гарантирует более высокий уровень информационной безопасности.

В рамках сотрудничества в государственными учреждениями и предприятиями компания ZTE занимает передовые позиции в области внедрения концепции «Умный город». Подобные проекты были реализованы в крупных городах в Китае, а также в Западной Европе, в том числе в Германии и Франции.

ZTE стремится к новым возможностям роста, продолжает увеличивать инвестиции в научно-исследовательскую деятельность и совершенствовать систему управления. С целью построения здоровой и устойчивой отраслевой экосистемы корпорация ZTE укрепляет взаимовыгодные отношения с партнерами и клиентами.

О компании ZTE

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках стратегии M-ICT компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). Продуктами и сервисами ZTE пользуются свыше 500 операторов в более чем 160 странах мира. ZTE направляет более десяти процентов своей ежегодной прибыли на научно-исследовательскую деятельность и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов. Компания придерживается принципов корпоративной социальной ответственности и является членом Глобального пакта ООН. Для получения более подробной информации посетитеwww.zte.com.cn.

Контактная информация для представителей СМИ:

Маргрет Ма (Margrete Mа)

Mark Lee (Марк Ли)

ZTE Corporation

Cohn & Wolfe

Тел.: +86 755 26775207

Тел.: +852-36651008

Email: ma.gaili@zte.com.cn