Признание Министерством транспорта РФ скоринговой модели ООО «Р-Телематика» инновационной

13 Марта 2017 года на заседании Экспертного совета по вопросу импортозамещения и повышения инновационности государственных закупок в транспортном комплексе, ООО «Р-Телематика», в лице коммерческого директора А.С. Касаткина, представила доклад о своей системе «Оценки Безопасности Вождения», характеристиках этой системы и возможных вариантах ее применения. Система — она же скоринговая модель оценки безопасности вождения, состоит из двух частей, а если быть точнее, из двух оценок. Первая оценка — это оценка манеры вождения водителя. Она формируется после анализа ряда параметров влияющих, на возможное попадание в аварийную ситуацию. К таким параметрам относятся: резкие ускорения и торможения, превышения скоростного режима, движение водителя в запрещенном направлении и агрессивное вождение в аварийно-опасных зонах. Вторая – это оценка безопасности маршрутов водителя. Для формирования данной оценки собирается и анализируется огромное количество параметров, которые делятся на три группы. Первая группа — статические параметры. Это — различные типы дорог, примыканий, типы перекрестков, их профиль, профиль дорог, извилистость и качество дорожного покрытия. Вторая группа – статистические параметры. К ним относятся — аварийно-опасные участки дорог рассчитанные на основе статистики аварий в разное время суток и времени года. Третья группа – динамические параметры. В режиме реального времени учитываются погодные условия, загруженность дорог, а так же ремонтные работы, перекрытия и ДТП. Каждому параметру из этих трех групп, присвоен коэффициент, который формирует оценку аварийности того или иного маршрута. Имея оценку безопасности маршрутов водителя, уже можно оценить его вероятность попадания в аварию, а если применить параметры оценки его вождения, то можно получить наиболее актуальный портрет нашего водителя. «Проанализировав более 7000 наших клиентов, нам удалось выявить некую закономерность, что на попадание автомобилистов в ДТП влияет не только манера и характер их вождения, но также очень сильно влияет среда, то есть маршруты пройденные клиентами», — комментирует коммерческий директор ООО «Р-Телематика» Алексей Касаткин. «Мы успешно применяем данную модель в страховой отрасли, но видим и более широкое применение. Например, можно использовать оценку безопасности маршрутов для оптимизации дорожной сети и маршрутов передвижения, а оценку манеры вождения использовать для контроля водительского поведения при транспортировке пассажиров. Все это значительно поможет снизить смертность и травматизм на дорогах России», — заявил А. Касаткин. Члены экспертного совета рассмотрели возможности признания системы инновационной и постановили: «Признать систему оценки безопасности вождения ООО «Р-Телематика» соответствующей критериям инновационности. Рекомендовать систему снижения аварийности на дорогах к рассмотрению рабочей группой по импортозамещению и повышению инновационности государственных закупок в транспортном комплексе».