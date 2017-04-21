Производственную площадку «Есипово» посетила делегация инвесторов

19 апреля 2017 года делегация инвесторов в сопровождении сотрудников Корпорации развития Московской области осмотрели территорию индустриального парка «Есипово». Новую площадку в качестве места для локализации своего производства выбирает текстильная компания. сообщил генеральный директор Корпорации развития Московской области Тимур Андреев. «Предприятие ориентировано на выпуск текстильной продукции. На рынке компания присутствует уже более 10 лет, работает на современном оборудовании, имеет узнаваемый товарный знак, удерживает высокий стандарт качества своей продукции, — прокомментировал Денис Буцаев, заместитель Председателя Правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций МО. — Площадка «Есипово» подходит потенциальному резиденту по многим показателям, и мы готовы предлагать конкурентные условия для развития бизнеса». «Сейчас компания динамично развивается и логичным решением в этой ситуации стал поиск новой производственной площадки. Корпорация предложила рассмотреть потенциальному резиденту возможность локализовать производство на одной из лучших подмосковных промышленных площадок – в индустриальном парке «Есипово». Территория имеет прекрасную логистику, сейчас к площадке подводятся все необходимые коммуникации. В ближайшей перспективе это будет современный, технологичный индустриальный парк. Поэтому мы рассчитываем на положительное решение со стороны потенциально резидента», — рассказал Тимур Андреев. В 2016 году компания объявила о расширении производства и сообщила о закупках нового оборудования. Пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Юлианна Милевская, тел. +7 (498) 602-0791, pr.mii.mosreg@gmail.com