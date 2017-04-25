Расширяя границы: новая версия nanoCAD Геоника 8.0, правила не меняем

nanoCAD Геоника 8.0 – специализированное решение на новой версии платформы nanoCAD, предназначенное для специалистов отделов изысканий и генплана, проектировщиков инженерных коммуникаций и автодорог. Обновленный пакет программы по прежнему состоит из шести модулей-компонентов («Топоплан», «Генплан», «Сети», «Трассы», «Сечения» и «Геомодель»), сохранена и идеология их взаимосвязи. Модуль «Топоплан» является ядром программного комплекса и необходим для работы других модулей. Право коммерческого использования предоставляется при покупке годовой лицензии или приобретении бессрочной лицензии. Стоимость временной или бессрочной лицензии складывается из стоимости выбранных компонентов. Ознакомиться с ценами вы можете в разделе «Купить» на сайте компании «Нанософт». «Функциональная часть nanoCAD Геоника 8.0 полностью идентична ПК GeoniCS 2017. Мы благодарны нашим пользователям за терпение при затянувшемся ожидании выхода новой версии и готовы подарить владельцам бессрочных лицензий, подписка у которых завершилась не ранее декабря 2016 года, бесплатный переход на nanoCAD Геоника 8.0. За обновлением необходимо обратиться к своему авторизованному партнеру», – говорит директор направления землеустройства, изысканий и генплана Светлана Пархолуп. Версию nanoCAD Геоника 8.0 можно загрузить с сайта www.nanocad.ru. Используя Личный кабинет, зарегистрированные пользователи имеют возможность получить 30-дневную пробную (оценочную) лицензию, позволяющую в полнофункциональном режиме, но без права коммерческого использования ознакомиться с инструментами программы. Владельцам годовых лицензий будет выдан новый серийный номер для обновления лицензии. Обновление производится в объеме используемых модулей. Также получат новый серийный номер и смогут обновить лицензию владельцы бессрочных лицензий с действующей подпиской. Владельцам бессрочных лицензий без действующей подписки будет доступна функция апгрейда. О компании «Нанософт» Компания «Нанософт», созданная в 2008 году, ориентируется на инновационные методы разработки и распространения программного обеспечения для проектирования. Основная цель компании – создание доступного отечественного САПР. «Нанософт» создает условия для массового перехода от использования нелицензионного программного обеспечения САПР к цивилизованной работе с легальными продуктами. Компания делает все от нее зависящее, чтобы затраты пользователей на этот переход были минимальными. Партнерская сеть компании насчитывает более 150 дилеров, специализирующихся на продаже и внедрении программных продуктов для российских инженеров-проектировщиков.Более подробная информация – на сайте компании: www.nanocad.ru.