Результаты шестой ежегодной конференции по юзабилити и UX «ProfsoUX»

15-16 апреля в Санкт-Петербурге в шестой раз подряд прошел ProfsoUX. Конференция, посвященная юзабилити и UX, собрала более 350 участников: UX-специалистов, дизайнеров, программистов, а также аналитиков, руководителей проектов, студентов, преподавателей и других профессионалов области. На конференции были затронуты разные темы от общих, таких, как «составление резюме и портфолио для UX-дизайнера», до узкоспециализированных, например, «математический аппарат в UX и как проверять гипотезы на статистических данных» или «создание интерфейса для незрячих». Впервые на ProfsoUX выступал ключевой спикер — автор знаменитой книги «Usable Usability» Эрик Райс, который собрал в зале почти всех участников конференции, и, чья презентация быстро разлетелась на цитаты. По результатам голосования слушателей лучшим спикером конференции стал Михаил Фролов (Одноклассники). Также участники выделили Тамару Кулинкович из Минска. Вообще конференция в этом году собрала участников из разных стран и городов. Из Чехии приехала Мария Леонова (Red Hat). Съехались специалисты из Эстонии, Латвии, Беларуси, многие из Москвы, Калининграда, Новосибирска, Екатеринбурга. ProfsoUX проходил в пространстве Club House. Доклады были организованы в три потока, поэтому у слушателей была возможность выбрать наиболее интересные для себя. Cпикеры выступали c докладами, которые перетекали в обсуждения уже вне аудиторий. Докладчики, работающие в таких крупных компаниях как: Mail.Ru Group, Сбербанк, EPAM Systems, делились накопленным опытом со всеми заинтересовавшимися. Интересно, что в сравнении с предыдущим годом, среди участников конференции выросло количество UX-специалистов и руководителей, а студентов и преподавателей сократилось. 48% анкетируемых в профессии более пяти лет. Второй день был посвящен мастер-классам. Эрик Райс раскрыл суть своей модели DWYNTDTGTSD («Делай что угодно, чтобы достичь того, что нужно») для бережливого UX. А Никита Ефимов и Юрий Веденин вели свой воркшоп, посвященный «Интервью пользователей», на котором участники оттачивали полученные знания об эффективном интервью. На закрытии мероприятия организаторы разыгрывали полезные призы от партнеров. Так, некоторые участники были приятно удивлены, получив лицензии на Axure RP и Sketch, книги от Rosenfeld, блокноты для проектировщиков в подарок. Конференция состоялась благодаря поддержке и других партнеров: Фабрики Юзабилити, YADRO. Такие компании, как First Line Software, IT Mine, организации РАЭК, РУССОФТ сотрудничают с ProfsoUX не первый год. Уже доступны фотографии с мероприятия в соцсетях, а на сайте конференции начали появляться видео докладов. Сейчас для всех желающих принять участие в ProfsoUX 18 доступна предварительная регистрация на сайте www.profsoux.ru.