РОСГОССТРАХ стал стратегическим партнером фотоконкурса для мигрантов «Вас ждут»

Владимирский филиал компании РОСГОССТРАХ стал стратегическим партнером фотоконкурса, организованного Миграционным центром Владимирской области. Цель конкурса — обратить внимание широкой общественности на проблемы трудовых мигрантов, показать их позитивный вклад в жизнь муниципальных образований региона. На фотоконкурс было представлено более 300 фоторабот, отражающих жизнь трудовых мигрантов во Владимирской области. Авторам лучших из них вручили ценные призы от партнеров мероприятия. «Трудовая миграция во Владимирской области становится значимым процессом, играя все большую роль в демографическом, экономическом и культурном развитии области, — отметил директор филиала по Владимирской области ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России Сергей Лактионов. — Вот почему крайне важен диалог разных культур, формирование и укрепление таких ценностей, как толерантность, уважение, взаимопомощь и милосердие». РОСГОССТРАХ является партнером ФГУП «ПВС» и предоставляет страховую защиту мигрантам, обращающимся в Миграционный центр. Продукт «РГС Гость» соответствует всем требованиям, установленным Банком России для полисов ДМС, выдаваемых иностранным гражданам, прибывшим в РФ с целью осуществления трудовой деятельности и получающим патент. Он, в частности, предусматривает оказание неотложной первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи, стоматологических услуг при острой зубной боли, неотложной стационарной помощи. «Организация мероприятий, подобных этому фотоконкурсу, позволяет не только укрепить сложившиеся взаимовыгодные партнерские отношения, но и способствует повышению страховой культуры среди мигрантов и населения нашего региона, — говорит директор Владимирского филиала компании РОСГОССТРАХ Сергей Базанов. — Только за 2016 год более 3 тысяч мигрантов получили страховую защиту от компании РОСГОССТРАХ». Кроме лидера российского страхового рынка фотоконкурс «Вас ждут» поддержали кредитная организация, через терминалы которой иностранные граждане оплачивают услуги миграционного центра, и микрофинансовая организация, предоставляющая займы мигрантам. Организаторы фотоконкурса выразили готовность проводить подобные мероприятия регулярно.