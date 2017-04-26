Российская ИТ-компания Addreality вышла на рынок Узбекистана

Разработчик программного обеспечения для Digital POS и систем клиентской аналитики Addreality вышел на рынок Узбекистана. Вместе с партнером — международной компанией Star Screen — разработчик начал подключать заказчиков в Узбекистане к платформе Addreality, а также предоставлять услуги по ее внедрению, настройке, адаптации и интеграции. Фокусными отраслями для Addreality станут банки и финансовый сектор, розничная торговля, рестораны, включая кафе быстрого обслуживания, государственный сектор, пассажирские перевозки, OOH, Indoor рекламные сети. На платформе Addreality компании смогут создавать любой цифровой контент в реальном времени, транслировать таргетированную рекламу, определять эффективность всех цифровых коммуникаций, монетизировать и оптимизировать использование рекламных площадей, интерактивно взаимодействовать с посетителями и собирать обратную связь. Платформа адаптирована к размещению рекламного контента как на русском, так и на узбекском языках. Ввиду особой политики Узбекистана в сфере информационной безопасности, решение Addreality развернуто в двух вариантах: для размещения либо в закрытой частной корпоративной сети заказчика, либо в национальной сети Tas-IX без прямого обмена трафиком с международными каналами. «Рекламный рынок Узбекистана развивается достаточно быстрыми темпами. Мы наблюдаем рост интереса к цифровым проектам, причем как на уровне частного бизнеса, так и в сфере предоставления государственных услуг, — комментирует Сергей Галеев, генеральный директор Addrelity. – При этом решения в области Digital Signage пока еще являются новинкой для этого рынка. Несмотря на то, что в Ташкенте используется большое количество цифровых поверхностей для демонстрации рекламы, на рынке отсутствуют решения по централизованному управлению таргетированным контентом и сбору аналитики. Мы, как российский вендор программного обеспечения, оцениваем среднеазиатские рынки как перспективные и пока еще не насыщенные подобными решениями. Помимо этого, российские ИТ-продукты более конкурентоспособны по стоимости, в сравнении с западными системами. Выход на рынки регионов Средней Азии позволит нам расширить географию присутствия Addreality и будет способствовать развитию рекламного рынка Узбекистана». В Узбекистане активно развивается направление цифровых услуг и проектов. В частности, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан намерено установить в 2017 году в отдаленных почтовых отделениях и нотариальных конторах 250 инфоматов для доступа граждан к интерактивным госуслугам. А ЦБ Узбекистана расширяет в текущем году сеть информационных киосков и банкоматов по всей стране для упрощения операций с пластиковыми картами. «Общий уровень цифровой культуры в крупных городах Узбекистана уже достаточно высок. Бизнес заинтересован в решениях, которые позволяют создавать абсолютно новые рекламные форматы и точно оценивать их эффективность, — считает Олег Шеламонов, коммерческий директор Star Screen, компании с международным опытом работы с решениями Digital Signage. — Благодаря партнерству с Addreality мы заняли свободную нишу на рынке, и планируем создавать совместные рекламные продукты как с российским разработчиком, так и с локальными производителями цифрового оборудования в Узбекистане». Star Screen отвечает за продажи решений Addreality на всей территории Узбекистана, в том числе предлагая корпоративным клиентам особые финансовые условия — кредит или аренду — для приобретения лицензий Addreality, экранов, плееров и другого цифрового оборудования. В дополнение к ИТ-составляющим проекта, Star Screen планирует также оказывать услуги по разработке контента и управления медиа-планом компании-заказчика. О компании Addreality: Addreality – российский разработчик программного обеспечения в сфере Digital POS и клиентской аналитики. Основной продукт компании — платформа Addreality – используется в сетевых магазинах, предприятиях HoReCa, банках, учебных учреждениях и других организациях, где необходимо единое комплексное управление коммуникациями с посетителями и клиентами. Платформа позволяет легко управлять цифровыми системами самообслуживания, digital-витринами, вывесками и табло. Решение помогает настраивать, контролировать и анализировать рекламные кампании в любом количестве точек продаж, в том числе территориально-распределенных. На начало 2017 года под управлением платформы Addreality работают более 1000 магазинов и торговых точек в России. Компания основана в 2011 году. Сайт компании: http://addreality.ru Контакты для СМИ: Екатерина Бородина e.borodina@itrend.ru Тел.: + 7 (921) 930-00-97