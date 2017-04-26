Российско-латвийская рабочая группа по таможенным делам завершила свою работу

В г. Казани завершила свою работу российско-латвийская рабочая группа по таможенному сотрудничеству Федеральной таможенной службы Российской Федерации и Таможенного управления Службы государственных доходов Латвийской Республики. Российскую делегацию возглавил Михаил Числов, заместитель начальника Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля ФТС России, латвийскую — Раймондс Зукулс, заместитель директора Таможенного управления СГД Латвии. Повестка третьего заседания группы оказалась крайне насыщенной. В течение двух дней стороны рассмотрели ряд актуальных вопросов, среди которых практическая реализация двусторонних соглашений от 23 октября 2014 года, результаты информационного взаимодействия в области обмена данными, полученными в результате использования инспекционно-досмотровых комплексов, и данными мониторинга времени контроля, обговорили совместные действия в ходе возникновения чрезвычайных ситуаций. Стороны согласовали позиции и сформировали предложения для включения в повестку дня очередного заседания межправительственной российско-латвийской комиссии по экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству, наметили перспективы дальнейшего сотрудничества. Также российская сторона проинформировала латвийскую сторону о предстоящем вступлении в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и соответствующих изменениях в национальном таможенном законодательстве Российской Федерации. По результатам работы сторонами был подписан протокол.Обе стороны остались удовлетворены итогами взаимодействия в г. Казани.