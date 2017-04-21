Русский авангард, французский CIRQUE DU SOLEIL, этика Северной Африки – дизайнеры расширяют границы, виртуозно создавая модный калейдоскоп трендовых образов

25 марта в Гостином дворе завершился пятый день 37-й «Недели моды в Москве. Сделано в России», которая проводится Ассоциацией Высокой моды и Прет-а-порте при поддержке МИНПРОМТОРГА России. Открыл пятый день Недели моды в Москве показ детской одежды бренда Stilnyashka. Яркие образы, насыщенные цвета, дизайнерские принты, пайеточные ткани и экомех — главные модные тренды были представлены в fashion show одной из самых успешных российских марок. Одежду продемонстрировали дети-звезды: финалисты и победители шоу «Голос-Дети» и «Лучше всех», номинанты конкурсов «Новая волна» и «Евровидение», наиболее известные ученики коллектива «Непоседы» и Академии популярной музыки Игоря Крутого. Вместе с другими моделями в качестве модных амбассадоров выступили дочь актрисы Светланы Пермяковой — Варя, дочь телеведущей Даны Борисовой – Полина, дочь певицы Жасмин – Маргарита, дети телеведущей Юлии Барановской — Яна и Артем, дочь актрисы Елены Борщевой — Марта. Бренд Eleonora Amosova представил коллекцию эксклюзивной одежды из натуральной кожи и замши, и других высококачественных материалов. Дизайнеру Элеоноре Амосовой удалось раскрыть необычайную природу натуральной кожи, ее утонченность и изысканность. Коллекция выполнена в сдержанной цветовой гамме: винно-бордовый, шоколадно-коричневый, глубокий синий и черный цвета составляют основу цветовой палитры. Конструктивный крой, асимметрия, комбинирование кожи с прозрачной и легкой органзой, использование декоративных элементов позволяет создать утонченные и стильные образы будущего осенне-зимнего сезона. LANA2ROCK — бренд одежды, который впервые вышел на подиум Недели моды в Москве. Он представил детскую коллекцию Celebration, которая включила в себя праздничные наряды класса luxury: стильные костюмы и платья для девочек и мальчиков в возрасте от 4-х до 16-ти лет Это первое сотрудничество основателя бренда Ланы Турок с известным московским дизайнером Юлией Асютиной. Никогда еще нарядная одежда для юных модников не выглядела так совершенно. Минимализм, свободный крой и натуральные антиаллергенные материалы делают модели не только красивыми, но и комфортными для детей. Сочные, нежные цвета подчеркивают жизнерадостность и непосредственность. Коллекция Celebration воздушная как поцелуй мамы, и такая же стильная, как у взрослых. Еще одним новым участником Недели моды в Москве стала Крымская меховая фабрика ‘ДУЭТ”. Дизайнерская коллекция ‘Мозаика”, которую представила фабрика «Дуэт», демонстрирует инновационные технологии, непревзойденное качество меховых изделий и самые актуальные модные тенденции. Впервые в истории мирового мехового производства компанией созданы лыжные костюмы из норки с отделкой соболем, из стриженой норки, а также из канадской короткоостной норки. Норковые лыжные комбинезоны сочетают в себе стиль и комфорт. Модельный ряд коллекции включает двусторонние парки из цельной норки с ультрамодными вышивками на плащевой ткани, и классические Luxury – модели из русского баргузинского соболя, канадской рыси и каракульчи swakara. В своей Елена Теплицкая обращается к своим впечатлениям о русском авангарде, по-своему переосмысливая идеи главенства цвета над прочими элементами визуальной эстетики. Оставив манифесты для революционеров, Теплицкая «приручает» экзистенциальную сущность супрематистской колористики для повседневных радостей, не лишая ее идеологии. Дизайнер отказывается от принтов и узоров, делая исключение лишь для клетки и полоски, и передает всю власть звучным и самодостаточным цветовым сочетаниям. Воздавая должное беспредметному искусству, дизайнер часто использует свободный крой и геометрическую конструкцию моделей: контрастные вставки, отрезы, клинья и кокетки. Платья-балахоны, узкие юбки, широкие брюки и трикотажные джемперы с цельнокроенными рукавами содержат в своих силуэтах простейшие фигуры – прямоугольники, трапеции, треугольники — из которых складывается композиция коллекции. В неизменном почете для осенне-зимнего сезона тонкая шерсть, плотный трикотаж, шелковый бархат, лен, а также интерьерные ткани — во всевозможных сочетаниях. Карминовые пиджаки, пальто цвета сепии, темно-синие и баклажановые брюки, горчично-охристые платья вкупе с акцентными моделями из яркого льна составляют уверенный и зрелый колорит коллекции, создавая позитивный настрой и креативное настроение.. Коллекция бренда Lolita Zyatkovskaya ‘CIRCUS’, представляет собой линию одежды, где органично сочетаются лёгкий casual стиль, бохо шик, спортивный и драматический стили. Этот трендовый микс дополняют мотивы классического французского цирка, образы которого вдохновили дизайнера. В коллекции использованы тончайшая органа и тафта из натурального шелка, роскошный жаккард, кашемировый трикотаж лёгкий хлопок. Колористическая решение построено на ярких цветах — от голубого до зелёного, с оттенками пудрового розового, с добавлением мерцающего золотого и серебряного. Девушка от Модного Дома ARAPKHANOVI готова бросить вызов стереотипному, однообразному и пресному миру. Новая коллекция – это современное прочтение образа исламской женщины. Источником вдохновения послужил этнический арабский образ Северной Африки. Сложный, многослойный образ, уникальная цветовая гамма, богатство и изысканность украшений и аксессуаров. Коллекция говорит о переосмыслении элементов классического арабского костюма и их комбинаторику. Коллекция представлена широким спектром абай, платьев, брюк, туник. В качестве аксессуаров дизайнеры используют монисто, пояса, тюрбаны и стилизованную бижутерию с чеканкой Дизайнер Apti Eziev представил свою коллекцию «Десятилетка». Это история про маленького мальчика, который остался наедине с собой, которому нужно было понимание. В целом мире поддержку ему оказал единственный человек – мама. И даже на расстоянии ее сила и безграничная вера в сына дали возможность расти и совершенствоваться. RF Couture by Tatiana Zatolokina – это новый российский бренд, который сочетает в себе высочайшее качество, царственный стиль, роскошь, и актуальные тренды. Каждая модель, разработанная дизайнером – эксклюзивна и создана для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность, женственность м красоту своей обладательницы. В коллекции использованы только натуральные материалы: шелк, органза, кружево. Особое внимание Tatyana Zatolokina уделила декоративным элементам: платья украшают россыпи цветов ручной работы. Нежная цветовая гамма придает образам загадочность, чувственность и элегантность.