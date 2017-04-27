Сбербанк сообщает о результатах первого дня размещения облигаций дебютного выпуска ОФЗ-н

Сбербанк сообщает о результатах первого дня приобретения облигаций дебютного выпуска ОФЗ для населения. Общее число клиентов, подавших заявки на приобретение облигаций, составило на конец дня около 1000. Общий объем заявок составил 912 млн рублей по номиналу, средний размер заявки на текущий момент – 0,9 млн рублей. При сохранении спроса на текущем уровне облигации объемом 7,5 млрд рублей, по оценке Банка, будут размещены в ближайший месяц, количество клиентов может составить десятки тысяч. Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н» сегодня. Оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций можно в отделениях Сбербанк Премьер.