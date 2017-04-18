Schneider Electric и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве в области индустриальной кибербезопасности

Москва, 18 апреля 2017 г. – Schneider Electric и «Лаборатория Касперского» на проходящем в Москве форуме Innovation summit 2017 подписали соглашение о сотрудничестве в целях совместной реализации исследований и разработки решений в области кибербезопасности объектов критической инфраструктуры. Компании планируют научно-техническое сотрудничество на базе особой экономической зоны «Иннополис» в Республике Татарстан, где уже работает центр компетенций «Лаборатории Касперского» и готовится к запуску центр НИОКР Schneider Electric. Стороны договорились также изучить возможности создания совместного продукта специально для российского рынка. Активное взаимодействие Schneider Electric и «Лаборатории Касперского» началось в 2016 г. в рамках международного Консорциума промышленного Интернета (Industrial Internet Consortium) и Национальной ассоциации участников рынка промышленного Интернета (НАПИ). Кроме того, компании провели тест на совместимость автоматизированных систем управления Schneider Electric с решением Kaspersky Industrial CyberSecurity. По результатам тестирования был подписан протокол совместимости, где отмечено, что продукты могут использоваться в рамках одной системы, а их функционал соответствует отраслевым требованиям IT-безопасности. «Подписание этих соглашений хорошо иллюстрирует, какое значение сегодня приобрела промышленная безопасность. Schneider Electric — один из бесспорных мировых лидеров в области электроэнергетики и автоматизации, поэтому для нас большая честь и ответственность сотрудничать с ними в области защиты критической инфраструктуры. Мы же со своей стороны продолжим совершенствовать свои защитные решения для индустриальных систем и с радостью обсудим возможности разработки совместных продуктов», — рассказал Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского». «В эпоху промышленного Интернета кибербезопасность становится основным приоритетом. Объединение экспертизы нашей компании в области промышленной автоматизации и экспертизы «Лаборатории Касперского» в сфере информационной безопасности позволит нашим клиентам использовать все возможности промышленного Интернета по повышению эффективности производства, при этом повышая безопасность IT-инфраструктуры», – отметил Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ. Форум Innovation Summit, организованный компанией Schneider Electric, проходит в Москве с 17 по 20 апреля 2017 г. Главным партнером форума выступила компании «Эlevel». *** О компании Schneider Electric Компания Schneider Electric является мировым экспертом в управлении энергией и автоматизации. 160 000 сотрудников компании, оборот которой в 2016 финансовом году составил 25 млрд. евро, работают в более чем 100 странах мира, помогая клиентам управлять энергией и технологическими процессами наиболее безопасным, надежным, эффективным и экологичным образом. Технологии, программы и услуги Schneider Electric позволяют нашим клиентам улучшать управление и повышать степень автоматизации своей деятельности: идет ли речь о самых простых выключателях или о сложных промышленных системах. Наши подключенные технологии меняют отрасли промышленности, трансформируют города и делают жизнь ярче. Мы, в Schneider Electric, называем это Life Is On. АО «Шнейдер Электрик» имеет представительства в 35 городах России с головным офисом в Москве. Производственная база Schneider Electric в России представлена 5 действующими заводами, несколькими логистическими, инженерными и научно-техническими центрами. Количество сотрудников Schneider Electric в России – около 10 000. www.schneider-electric.com/ru