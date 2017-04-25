Сервис LinkYou, где люди знакомятся по профессии, отмечает первые полгода

В конце 2016 года на дейтинговый рынок России вышел сервис LinkYou. Это инновационный ресурс для тех, кто хочет познакомиться с человеком определенной профессии. Здесь люди ищут пару, друга, компаньона, ориентируясь на профессиональную область, образование, а также такую личную информацию как вероисповедание и национальность. В мае LinkYou отметит первое полугодие работы. За это время на сайте зарегистрировалось 50000 человек, ежедневно на сайт заходит 3000 человек. Этот результат был запланирован командой и его смело можно назвать перспективным. О том, что LinkYou заинтересует аудиторию серьезную и адекватную говорила статистика первых двух месяцев — 3 400 зарегистрировавшихся пользователей, среди которых сотрудники ведущих российских компаний Яндекс, Mail.ru Group, «Газпром Нефть», «Матч ТВ», «Москва 24». LinkYou делает ставку на мужчин и женщин с активной жизненной позицией, которые приходят на сайт для знакомства и общения, поиска интересных собеседников, партнеров по бизнесу. LinkYou разработал и внедрил уникальный поиск второй половины по профессии. Тем, кто хочет найти человека из своей или смежной области, сервис предлагает более 200 специальностей на выбор. Это учителя, архитекторы, бармены, HR-менеджеры, актеры и многие другие. При этом LinkYou не ставит никаких ограничений. Целью знакомства может быть не только любовь, семья, но и дружба, и деловые контакты, переписка в сети. Еще одна специфика LinkYou – расширенный профиль участника. В анкете есть несколько уникальных блоков: • Карьера • Образование • Национальность • Вероисповедание • Любимая музыка и книги • Домашний питомец Все в целом это формирует портрет человека, превращает из «аватара» в реальную личность. И помогает каждому участнику заранее ответить на вопрос — интересен ли мне человек, стоит ли писать ему или лучше не тратить время и продолжить поиск? LinkYou — объединяет в себе сайт знакомств и социальную сеть. Команда LinkYou создала и поддерживает доброжелательную атмосферу — здесь нет анкет с аморальным содержанием, интимных фото, а за хамство и непристойные предложения участника отправляют в блок. Возможности для общения самые разные — личные сообщения, мини-чат, tinder-like оценка фото, виртуальные подарки. Основные функции сайта — просмотр анкет, отправка сообщений, лайки, комментарии — бесплатны. Дополнительные — поднятие анкеты, режим невидимки, поиск по национальности и вероисповеданию — открывает Premium-аккаунт. До первой годовщины LinkYou ставит себе множество целей. Одни из первых — увеличить аудиторию минимум в 20 раз и запустить приложение для iOS и. О компании LinkYou.ru принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «ЛинкЮ». Сайт запустили в ноябре 2016 года. В это же время ООО «ЛинкЮ» зарегистрировало товарный знак «Знакомьтесь по профессии». Компания-разработчик получила расширенный сертификат безопасности SSL Extended Validation, гарантирующий защиту личных данных пользователей сайта.