Сильный игрок идёт в облака. 1С:Фитнес клуб вступил в конкуренцию с облачными сервисами

Компания «Хеликс» – разработчик программного обеспечения для автоматизации работы спортивной индустрии «1С:Фитнес клуб» выпустила новую облачную версию продукта, которая, по словам создателей, сильно отличается от предыдущих версий. Этот факт позволил перспективной компании вступить в конкуренцию на рынке спортивного бизнеса с другими облачными сервисами. Компания, которая 10 лет разрабатывала и улучшала коробочный продукт, одна из первых определила спрос на облако: «На нашем программном обеспечении работает каждый пятый фитнес-клуб в России. Уже малый и средний бизнес пользуются программными обеспечениями по подписке. Мы тоже не стоим на месте, в начале 2017 года стала всем доступна новая облачная версия. Она удобнее, понятнее и быстрее, чем коробочный продукт. Но, несмотря на это, мы не отказываемся от продаж коробочных решений», – рассказал на MIOFF 2016 #FUTUREISNOW разработчик «1С:Фитнес клуб» Микитюк Руслан. Можно смело сказать, что конкуренция облачных сервисов в этом году станет ещё жестче. Сейчас клиентами «1С:Фитнес клуб» являются более 800 компаний, занимающихся спортивным бизнесом, и, несмотря на то, что рынок спортивной индустрии составляет всего около 5000 компаний, 1С:Фитнес клуб не собирается останавливаться на достигнутом. «1С:Фитнес клуб» – программное обеспечение, предназначенное для автоматизации работы фитнес-клубов, йога-центров, танцевальных школ, оздоровительных и спортивных центров, кроссфит-центров. ООО «Лаборатория программного обеспечения» Тел. +7 (926) 544-95-92, +7 (495) 649-67-83 E-mail mko@1c.fitness, info@helix-group.ru, Сайт https://1c.fitness